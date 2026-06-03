تصاویر بسیار دردناک و ناراحت کننده‌ای از سنندج منتشر شده است. آن گونه که روایت شده پس از جدایی یک زن و شوهر، مرد حضانت بچه ها را به عهده می‌گیرد و نامادری بدی بر آنها مسلط می‌کند. شب گذشته همسایه‌ها بعد از شنیدن صدای جیغ وارد این خانه می‌شوند و می بینند دو دختر 7 و 15 ساله داخل دستشویی حبس شدند، در حالی که تا سر حد مرگ شکنجه شدند. تابناک به دلیل شدت آزارهای ناراحت کننده از بیان جزئیات پرهیز می‌کنند. رئیس کل دادگستری استان اعلام کرد که این دو کودک از منزل خارج و با آثار شکستگی و جراحت شدید به بیمارستان منتقل شده‌اند. پدر آن‌ها به اتهام کودک‌آزاری با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و نامادری نیز برای مشارکت در این پرونده به دادسرا احضار گردید. ویدیوی متاثرکننده از وضعیت این دو دختر را با این توضیح می‌بینید که برای اشخاص زیر 18 سال و بیماری قلبی و روحی مناسب نیست.