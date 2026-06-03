عکس: دیدار رئیس دفتر رئیس‌جمهور با آیت‌الله جوادی آملی و نایب‌رئیس مجلس خبرگان

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به تدابیر دولت برای تأمین پایدار کالاهای اساسی، حفظ ثبات بازار و تداوم خدمات عمومی، بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در حوزه انرژی برای پایداری شبکه‌های خدمت‌رسانی تأکید کرد. وی همچنین در دیدار با نایب‌رئیس مجلس خبرگان گفت هر منازعه‌ای باید پایانی داشته باشد و در این روند باید عزت، اقتدار و منافع ملی مورد توجه قرار گیرد. او افزود دشمن دست از دشمنی برنداشته و تنها روش‌های آن را تغییر داده است.