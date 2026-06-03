اعلام آغاز پیشفروش بلیت قطارهای مسافری نیمهدوم خرداد
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ خرداد، از روز شنبه ۱۶ خرداد آغاز میشود.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۹۲| |
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به گزارش تابناک؛ پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۷ تا ۳۱ خرداد، از روز شنبه ۱۶ خرداد آغاز میشود.
پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۱۶ خرداد ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه ۱۶ خرداد از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
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