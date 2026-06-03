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کد خبر: ۱۳۷۶۷۸۹
بازدید: ۱۲۵۳

عکس: آغاز فصل نشاکاری برنج در شالیزارهای مازندران

با فرارسیدن فصل بهار، کشاورزان و برنج‌کاران مازندرانی با آب‌گیری و آماده‌سازی شالیزارها، خود را برای کشت برنج به دو شیوه سنتی و مکانیزه آماده می‌کنند. نشاکاری یکی از مراحل اصلی کشت برنج است که طی آن نشاهای جوان، که پیش‌تر در خزانه پرورش یافته‌اند، به زمین اصلی منتقل می‌شوند. عکس : هاتف حسینی

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برچسب‌ها:
عکس خبری نشاکاری برنج مازندران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.