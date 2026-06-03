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ادعاهای ترامپ: با آیت الله مجتبی خامنهای ملاقات خواهم کرد + زیرنویس
دونالد ترامپ در مصاحبه با نیویورک پست گفت: «ایران قبلاً موافقت کرده است که سلاح هستهای نخواهد داشت. آنها میتوانند نظر خود را تغییر دهند، اما این نکتهی مهمی بود.» ترامپ که قبلاً تعابیر بدی به کار میبرد، حالا اذعان کرد: «آیت الله (سید مجتبی خامنهای در مذاکرات) دخیل است؛ احترام زیادی برایش قائلند... من افتخار ملاقات با آیتالله را نداشتهام... به نظر میرسد که ما با آیتالله کاملاً خوب کنار میآییم. دوست دارم او را ملاقات کنم. احتمالاً در مقطعی او را ملاقات خواهم کرد.» او درباره محاصره دریایی ایران و در پاسخ به این پرسش که «آیا فکر میکنید محاصره تا روز کارگر همچنان پابرجا خواهد بود؟» گفت: «ممکن است باشد، اما بعید میدانم. فکر میکنم این مشکل به سرعت حل خواهد شد.» ترامپ در مورد اینکه آیا نتانیاهو او را برای جنگ با ایران فریب داده است یا خیر مدعی شد: «...من کسی هستم که آن را شروع کردم. نمیخواهم کسی را خسته کنم، اما من آن را شروع کردم چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هستهای داشته باشند. اگر من نبودم، اسرائیلی وجود نداشت.» ترامپ در گزارش آکسیوس مبنی بر اینکه به نتانیاهو گفته «تو دیوانهای» تاکید کرد: «من این کار را کردم. من همیشه عصبانی میشوم... من کمی از او ناراحت بودم که مدام با لبنان میجنگد... میدانید، در مقطعی گفتم که ما این را متوقف خواهیم کرد.» رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر مداوم معاوض گفت: «میتوانم جوابی بدهم و بعد، 20 دقیقه بعد، به دفتر بیضیشکل بروم و متوجه شوم که جوابم حالا اشتباه است. میدانید، این تغییر میکند. حقایق تغییر میکنند.» مهم ترین بخشهای اظهارات ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا جنگ آمریکا و ایران جنگ ایران و اسرائیل بنیامین نتانیاهو جنگ رمضان آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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