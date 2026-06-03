می‌توان روزانه به لیست امیر قلعه‌نویی ایراد گرفت و او را مورد انتقاد قرار داد، اما واقعیت ماجرا تغییر نخواهد کرد. سرمربی تیم ملی پشتوانه فوتبال ایران را به این شکل سوزاند و حالا قرار است با پیرمردها راهی جام جهانی شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی آماده هفتمین حضورش در جام جهانی می‌شود؛ ۸ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا و لیست نهایی تیم ملی برای حضور در این تورنمنت مشخص شد. تورنمنتی که گرچه اختیار دعوت از بازیکنان به عهده سرمربیان است، اما هر لیستی موافقان و مخالفان زیادی دارد. با این حال انتقاد به لیست تیم ملی ایران بیشتر متمرکز بر شعارهایی است که امیر قلعه‌نویی داده بود و برخلاف آن عمل کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از روزی که هدایت این تیم را قبول کرد، وعده جوانگرایی داد؛ با این حال هر بار اجرایی کردن وعده‌اش را به تعویق انداخت. از جام ملت‌ها به شروع مرحله نخست دیدارهای انتخابی جام جهانی، سپس زمان آن به بعد از صعود به جام جهانی موکول شد و در ادامه وعده داده شد که جوان‌ها در بازی‌های تدارکاتی به کار گرفته شوند، اما قلعه‌نویی حتی در تورنمنت کافا هم شهامت استفاده از جوان‌ها را نداشت و حتی مهدی طارمی را هم با خود به تورنمنت غیرمعتبر کافا برد. در نهایت هم او وعده داده که تیمش را برای جام ملت‌های آسیای بعدی جوان خواهد کرد و این یعنی چهار سال وعده دادن و عمل نکرد.

حالا بسیاری از منتقدان امیر قلعه‌نویی، برمبنای وعده‌هایی که او داد لیست ۲۶ نفره تیم ملی برای حضور در جام جهانی را زیر ذره‌بین برده‌اند. تیمی که میانگین سنی آن ۲۹.۷۳ سال است و به هیچ عنوان تیم جوانی محسوب نمی‌شود و لقب پیرترین تیم تاریخ ایران در جام جهانی را هم از آن خود کرده تا نشان از ترس سرمربی تیم ملی باشد.

با این حال بسیاری هم که از تصمیم قلعه‌نویی حمایت می‌کنند یا مجبور به حمایت هستند، معتقدند که فوتبال ایران بازیکن جوانی نساخته بود که سرمربی تیم ملی از آنها بهره ببرد. این در حالی است که به طور قطع بخشی از این انتقاد به سرمربی تیم ملی بازمی‌گردد که در دو دهه اخیر سرمربی متمول‌ترین باشگاه‌های ایران هم بوده و باید از خود او هم پرسید اگر بازیکن جوانی به فوتبال ایران اضافه نشده، سهم خود او چقدر است؟ باوجود این توجیه اما بازیکنان جوان زیادی بودند که چه در لیگ داخلی یا در باشگاه‌ها خارجی عضویت دارند و می‌توانستند تیم ملی را در جام جهانی همراهی کنند که هم تجربه حضور در تورنمنت بزرگی چون جام جهانی را پشت سر بگذارند و هم پشتوانه‌ای برای نسل پیر امروز فوتبال ایران شوند. ترکیب ۱۱ نفره‌ای از بازیکنان جوان فوتبال ایران که پشتوانه تیم ملی هستند در ادامه می‌آید:

دروازه‌بان: محمد خلیفه (آلومینیوم - ۲۱ ساله)

محمد خلیفه (آلومینیوم - ۲۱ ساله) مدافعان: محمدمهدی زارع (احمد گروژنی روسیه - ۲۳ سال)، محمد امین حزباوی (سپاهان - ۲۳ سال) نیما اندرز (لگانس اسپانیا - ۲۲ سال) فرزین معامله‌گری (پرسپولیس - ۲۲ سال)

محمدمهدی زارع (احمد گروژنی روسیه - ۲۳ سال)، محمد امین حزباوی (سپاهان - ۲۳ سال) نیما اندرز (لگانس اسپانیا - ۲۲ سال) فرزین معامله‌گری (پرسپولیس - ۲۲ سال) هافبک‌ها: محمدجواد حسین‌نژاد (دینامو مخاچ‌قلعه - ۲۲ سال)- مهدی هاشم‌نژاد (تراکتور - ۲۴ سال) - امیرحسین محمودی (پرسپولیس - ۱۹ سال)

محمدجواد حسین‌نژاد (دینامو مخاچ‌قلعه - ۲۲ سال)- مهدی هاشم‌نژاد (تراکتور - ۲۴ سال) - امیرحسین محمودی (پرسپولیس - ۱۹ سال) مهاجمان: کسری طاهری (پیکان - ۱۹ سال) - اللهیار صیادمنش (وسترلو بلژیک - ۲۴ سال) - رضا غندی‌پور (الوحده امارات - ۲۰ سال)

در کنار این نفرات البته بازهم هستند بازیکنان جوانی که می‌توانستند به عنوان پشتوانه تیم ملی فوتبال ایران در لیست باشند و حتی با نشستن روی نیمکت در اتمسفر فضای بزرگی چون جام جهانی قرار بگیرند. نفراتی چون آرشا شکوری (لوسیل قطر - ۱۹ سال)، مبین دهقان (الوحده امارات - ۲۰ سال)، سامان فلاح (استقلال - ۲۵ سال)، اسماعیل قلی‌زاده (استقلال - ۲۰ سال)، امیرحسین سام‌دلیری (اتحاد الکلبا امارات - ۲۳ سال) و بازیکنانی نظیر این افراد که جای خالی‌شان در لیست تیم ملی دیده می‌شود.

این انتقاد در شرایطی مطرح است که امیر قلعه‌نویی روی نام بازیکنان با تجربه اما با سن و سال کمتر از نفرات دعوت شده به تیم ملی هم خط قرمز کشیده؛ امید نورافکن ۲۹ ساله بیرون مانده تا احسان حاج‌صفی ۳۶ ساله در پست دفاع چپ قرار بگیرد. دانیال اسماعیلی‌فر گرچه با ۳۳ سال جوان نیست، اما در سمت راست خط دفاعی جوان‌تر از رامین رضاییان ۳۶ ساله محسوب می‌شود. حتی نیازی نبود که قلعه‌نویی ۳ دروازه‌بان که دو نفر از در آستانه ۳۴ سالگی هستند و یکی دیگر ۳۱ ساله شده را در لیست قرار دهد، اما خلیفه که پدیده بوده را بیرون بگذارد. در قلب خط دفاعی هم نفراتی چون زارع، حزباوی و فلاح بیرون ماندند تا شجاع خلیل‌زاده ۳۷ ساله، محمدحسین کنعانی‌زادگان و روزبه چشمی ۳۲ ساله و علی نعمتی ۳۰ ساله در لیست نهایی قرار بگیرند.

طبیعتاً تا پایان جام جهانی می‌توان روزانه به لیست امیر قلعه‌نویی ایراد گرفت و او را مورد انتقاد قرار داد، اما واقعیت ماجرا تغییر نخواهد کرد. سرمربی تیم ملی پشتوانه فوتبال ایران را به این شکل سوزاند و حالا قرار است با پیرمردها راهی جام جهانی شود. جامی که حداقل انتظار این است که تیم ملی ایران بتواند از گروهش صعود کرده و به جمع ۳۲ تیم راه پیدا کند که تازه شرایطش شبیه به دوره‌های قبل شود.