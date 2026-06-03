نبض خبر
تصاویر تازه از لحظات حمله بامداد امروز ایران
تصاویر تازه از لحظات حمله موشکی و پهپادی ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه طی ساعات نخست امروز را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا کویت بحرین ویدیو
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حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه در پاسخ به حمله به کشتی ایران / سپاه پاسداران: تاوان سخت برای ارتش متجاوز آمریکا
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آنچنان که در برخی از تصاویر ارسالی از کویت مشخصه ، ظاهرأ خسارات فرودگاه کویت ناشی از خودزنی سیستم پاتریوت بوده . پاتریوت در جنگ رمضان هم در بحرین باعث فاجعه شد