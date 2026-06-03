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تعداد بازدید : 3063
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کد خبر:۱۳۷۶۷۶۵
کد خبر:۱۳۷۶۷۶۵
4576 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

تصاویر تازه از لحظات حمله بامداد امروز ایران

تصاویر تازه از لحظات حمله موشکی و پهپادی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه طی ساعات نخست امروز را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا کویت بحرین ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
صالحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
7
17
پاسخ
الله اکبر
ماشالله درود بر سپاه اسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
8
پاسخ
آنچنان که در برخی از تصاویر ارسالی از کویت مشخصه ، ظاهرأ خسارات فرودگاه کویت ناشی از خودزنی سیستم پاتریوت بوده . پاتریوت در جنگ رمضان هم در بحرین باعث فاجعه شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
9
پاسخ
روزی یه شاهد بفرستید رو دبی .بدون انفجار تا خالی از سکنه بشه
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