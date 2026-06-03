تصاویر تازه از لحظات حمله بامداد امروز ایران

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت: «در ساعت ۶:۱۴ صبح امروز، وقوع یک مورد...

پلیس اربیل مردی را به دلیل نواختن بوقی که صدای آن شبیه به صدای پهپاد...