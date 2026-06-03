عکس: جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب

جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهی برگزار شد.