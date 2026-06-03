صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۶۷۵۶
بازدید: ۱۲۷۰
نظرات: ۲

عکس: جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب

جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهی برگزار شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری شورای هماهنگی دولت و دانشگاه مدیریت بحران آب رئیس جمهور
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸
حداقل به تمام دستگاههای دولتی ابلاغ شود برای آب فلاش تانک دستشویی های ادارات دولتی و حتی خصوصی با تغییر و نصب لوله کشی مجزا و مختصر آب روشویی ها را به مخزنی هدایت و با انتقال و برگشت آنها به مخزن فلاش تانکها حجم زیادی آب صرفه جویی کنند. مگر فرض هست با هر سیفون کشیدن دو سه لیتر آب آشامیدنی هدر رود
پاسخ
3
0
ناشناس
درود بر شما با این پیشنهاد عملی اصولی و موثر . درووود