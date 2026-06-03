عکس: جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب
جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب به ریاست رئیسجمهور و با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و دانشگاهی برگزار شد.
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نظرات شما
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ناشناس
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸
حداقل به تمام دستگاههای دولتی ابلاغ شود برای آب فلاش تانک دستشویی های ادارات دولتی و حتی خصوصی با تغییر و نصب لوله کشی مجزا و مختصر آب روشویی ها را به مخزنی هدایت و با انتقال و برگشت آنها به مخزن فلاش تانکها حجم زیادی آب صرفه جویی کنند. مگر فرض هست با هر سیفون کشیدن دو سه لیتر آب آشامیدنی هدر رود
ناشناس
درود بر شما با این پیشنهاد عملی اصولی و موثر . درووود