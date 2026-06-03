عکس: دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با خانواده شهیدان دره باغی و نصیرزاده

سرلشکر خلبان علی عبداللهی با حضور در منزل سرلشکر شهید نصیرزاده، وزیر فقید دفاع، و سرلشکر شهید دره‌باغی، معاون شهید آماد و پشتیبانی صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح، یاد و خاطره این دو شهید را گرامی داشت و آنان را اسوه شجاعت، تعهد و تواضع توصیف کرد.