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کد خبر: ۱۳۷۶۷۵۴
بازدید: ۳۰۷۹

عکس: دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء با خانواده شهیدان دره باغی و نصیرزاده

سرلشکر خلبان علی عبداللهی با حضور در منزل سرلشکر شهید نصیرزاده، وزیر فقید دفاع، و سرلشکر شهید دره‌باغی، معاون شهید آماد و پشتیبانی صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح، یاد و خاطره این دو شهید را گرامی داشت و آنان را اسوه شجاعت، تعهد و تواضع توصیف کرد.

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برچسب‌ها:
تک عکس فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء شهید دره‌باغی سرلشکر شهید نصیرزاده
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.