نبض خبر
بازسازی نقش خاوری توسط مهران مدیری را ببینید
اغلب چهرههای فاسد، نفوذی و جاسوس در رده مسئولین و کارگزاران یک تیپ مشخص دارند که شاید کم خطرترین نام برای اشاره محمودرضا خاوری باشد! مهران مدیری از قضا تیپ خاوری را در سریالش بازسازی کرده که میبینید.
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برچسبها:نبض خبر محمودرضا خاوری ویدیو کارگزار فاسد مهران مدیری
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غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵
قوه قضائیه اگر دو سه تا از فراری ها را نمره داغ می کرد مساله حل بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
بهتر نبود تابناک پیگیری کنه ببینه این اقا که بازداشت شد چطوری ازاد شد و مهمتر چرا ممنوع الخروج نشده بود فرض رو هم بگیرید مثلا ما هیچ خبری نداریم ما رو اگاه بفرماید