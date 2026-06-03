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کد خبر:۱۳۷۶۷۳۸
کد خبر:۱۳۷۶۷۳۸
5521 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

بازسازی نقش خاوری توسط مهران مدیری را ببینید

اغلب چهره‌های فاسد، نفوذی و جاسوس در رده مسئولین و کارگزاران یک تیپ مشخص دارند که شاید کم خطرترین نام برای اشاره محمودرضا خاوری باشد! مهران مدیری از قضا تیپ خاوری را در سریالش بازسازی کرده که می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمودرضا خاوری ویدیو کارگزار فاسد مهران مدیری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
20
پاسخ
قوه قضائیه اگر دو سه تا از فراری ها را نمره داغ می کرد مساله حل بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
دوست عزیز از این اگرها 30 ساله که همه جا و همه مسئولان و مدیران وعده اش رو دادن یا عمل نشده یا نصفه و نیمه عمل !!!!!! کار مملکت با اگر اما شاید و انشاالله و ماشالا درست نمیشه!!! مملکت قانون داره ولی یکطرفه به سمت ملت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
19
پاسخ
انگار یک روح در دو بدنند ، چقدر شبیهند به هم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
11
پاسخ
بهتر نبود تابناک پیگیری کنه ببینه این اقا که بازداشت شد چطوری ازاد شد و مهمتر چرا ممنوع الخروج نشده بود فرض رو هم بگیرید مثلا ما هیچ خبری نداریم‌ ما رو اگاه بفرماید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
3
پاسخ
خخخ خیلی عالی بود
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