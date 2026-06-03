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تیم ملی والیبال در برزیل، کاروان ویزا در آنکارا، مدیران تشنه سفر/ چه کسانی از «تور ویزای فرانسه» سود می‌برند؟

بسیاری از کشور‌های اروپایی در حال بازگشایی سفارتخانه‌های خود در تهران هستند، اما کاروانی ۳۰ نفره از فدراسیون والیبال برای دریافت ویزای فرانسه با هزینه‌ای هنگفت راهی آنکارا شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۳۶
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تیم ملی والیبال در برزیل، کاروان ویزا در آنکارا، مدیران تشنه سفر/ چه کسانی از «تور ویزای فرانسه» سود می‌برند؟

فراز الوند - در حالی که کاروان ۳۰ نفره تیم ملی والیبال ایران برای حضور در هفته نخست لیگ ملت‌ها، ۱۰ روز پیش از آغاز مسابقات راهی برزیل شده است، کاروان دیگری از بازیکنان و اعضای فدراسیون والیبال در شرایط دشوار اقتصادی کشور به ترکیه رفته‌اند تا برای دریافت ویزای فرانسه اقدام کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مسابقات هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برازیلیا برگزار می‌شود و با توجه به بسته بودن برخی سفارتخانه‌های خارجی در تهران، قرار است اعضای تیم ملی ویزای فرانسه را از برزیل دریافت کنند و سپس پس از برگزاری اردویی در صربستان، برای حضور در هفته دوم لیگ ملت‌ها که از سوم تا هفتم تیرماه در شهر اورلئان برگزار می‌شود، راهی فرانسه شوند.

در این میان، اما بازیکنان کنار گذاشته‌شده از ترکیب تیم ملی به همراه بیش از ۱۰ نفر از اعضای فدراسیون والیبال، روز یکشنبه راهی آنکارا شدند تا در کشور سوم برای دریافت ویزای فرانسه اقدام کنند.

فدراسیون والیبال اعلام کرده است تمام بازیکنان حاضر در فهرست ۳۰ نفره سرمربی ایتالیایی تیم ملی برای دریافت ویزا به آنکارا رفته‌اند. به این ترتیب، ۱۴ بازیکن ایرانی که شاید حتی یک دقیقه هم در لیگ ملت‌ها برای ایران به میدان نروند، با صرف هزینه‌ای سنگین راهی ترکیه شده‌اند. این، اما تمام ماجرا نیست؛ چرا که از رئیس فدراسیون تا بسیاری کارکنان این فدراسیون هم در این سفر حضور دارند.

میلاد تقوی رئیس فدراسیون، مهدی اسلامی خزانه‌دار، حمید احمدی‌نیا مدیر روابط عمومی، برادری مدیر تشریفات و از همه مهم‌تر امیر خوش‌خبر، سرپرست سابق تیم ملی که از امسال با درخواست روبرتو پیاتزا از این سمت کنار گذاشته شده، همگی برای دریافت ویزای فرانسه به ترکیه رفته‌اند.

تیم ملی والیبال در برزیل، کاروان ویزا در آنکارا، مدیران تشنه سفر/ چه کسانی از «تور ویزای فرانسه» سود می‌برند؟

اگر بتوان برای رئیس فدراسیون، مدیر روابط عمومی، مدیر تشریفات و تدارکات، خبرنگار رسانه آنلاین و دیگر افرادی که در این کاروان حضور دارند و با هزینه بیت‌المال برای دریافت ویزای فرانسه به آنکارا سفر کرده‌اند، دلیلی قانع‌کننده پیدا کرد، پرسشی مطرح است که امیر خوش‌خبر، کارمند وزارت ورزش و سرپرست تیم ملی در دو دهه گذشته، چرا پس از کنار گذاشته شدن از تیم ملی همچنان در فدراسیون حضور دارد و مانند ۲۰ سال اخیر برای سفر‌های خارجی او نیز درخواست ویزای اروپا می‌شود؟

ولخرجی میلیاردی فدراسیون والیبال در شرایطی رخ می‌دهد که تنها هزینه بلیت رفت و برگشت این سفر، برای هر نفر حدود ۱۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ یعنی چیزی نزدیک به ۳ میلیارد تومان فقط برای بلیت‌های کاروان اعزامی به آنکارا. این در حالی است که بسیاری از کشور‌های اروپایی در حال بازگشایی سفارتخانه‌های خود در تهران هستند و بنا بر اعلام رسمی کشور فرانسه، سفارت این کشور چند روز دیگر در تهران بازگشایی می‌شود.

علاوه بر عطشی که برخی اعضای فدراسیون‌ها برای سفر‌های خارجی و دریافت ویزا‌های مختلف دارند، این پرسش نیز مطرح است که آیا چنین سفر‌هایی برای برخی افراد منافع مالی به همراه دارد؟ چه کسانی از این سفر‌های پرهزینه سود می‌برند؟

علاوه بر فدراسیون والیبال، اکنون زمان آن رسیده که وزارت ورزش و جوانان دست‌کم در بیانیه‌ای توضیح دهد حضور امیر خوش‌خبر در فدراسیون والیبال و ادامه سفر‌های خارجی او با دستور چه کسی صورت گرفته؟ او چه نقشی در ساختار فعلی فدراسیون دارد و چرا با وجود کنار گذاشته شدن از تیم ملی، همچنان هزینه چنین سفر‌هایی برای او پرداخت می‌شود؟

تیم ملی والیبال در برزیل، کاروان ویزا در آنکارا، مدیران تشنه سفر/ چه کسانی از «تور ویزای فرانسه» سود می‌برند؟

از سوی دیگر، پیاتزا سال گذشته در هفته‌های دوم و سوم لیگ ملت‌ها هیچ بازیکنی را نیز به ترکیب تیم ملی اضافه نکرد. آیا ۱۴ بازیکنی که به آنکارا رفته‌اند، واقعاً قرار است در ادامه مسابقات جایگزین بازیکنان حاضر در ترکیب اصلی شوند؟

فارغ از پروتکل‌ها و مقرراتی که به نظر می‌رسد در این ماجرا نادیده گرفته شده‌اند، این پرسش باقی می‌ماند که کدام منطق مدیریتی و کدام غیرت ملی اجازه می‌دهد کاروانی با چنین ابعاد و هزینه‌ای، با پول مردم ایران راهی آنکارا شود تا برای دریافت ویزای فرانسه اقدام کند؟

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تیم ملی والیبال فدراسیون والیبال میلاد تقوی لیگ ملت‌های والیبال امیر خوش خبر وزارت ورزش و جوانان تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
8
پاسخ
وزارت ورزش نظارت خود را از دست داده است .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
همراهان تیم‌ها را خدا کند ویزا بهشان ندهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
14
پاسخ
نتنها وزات ورزش بلکه دولت نظارت بر همه چیز را از دست داده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
14
پاسخ
یک سفره ای پهن است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
که مردم فلکزده شده در آن سفره ، همیشه غایب بوده و هستند
و فقط صورتحساب سنگینش را می‌پردازند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
13
پاسخ
این پولا تو ولخرجی های دولتی و غیر دولتی و ارگانهای خصولتی برای مقاصد خاص و رانت و سود عده ای خاص ، مثل قطره در برابر دریا است.... نمونه جلوی چشم ما ،: صدا و سیما
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