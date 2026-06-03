دیدار فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا با خانواده شهیدان نصیرزاده و درهباغی
سرلشکر خلبان علی عبداللهی با حضور در منزل سرلشکر شهید نصیرزاده وزیر فقید دفاع و سرلشکر شهید دره باغی معاون شهید آماد و پشتیبانی صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح این دو شهید را اسوه شجاعت، تعهد و تواضع توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۳۰| |
898 بازدید
به گزارش تابناک؛ سرلشکر خلبان علی عبداللهی با حضور در منزل سرلشکر شهید نصیرزاده وزیر فقید دفاع و سرلشکر شهید دره باغی معاون شهید آماد و پشتیبانی صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح این دو شهید را اسوه شجاعت، تعهد و تواضع توصیف کرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟