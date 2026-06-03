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تعداد بازدید : 3710
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کد خبر:۱۳۷۶۷۱۱
کد خبر:۱۳۷۶۷۱۱
5672 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

رجزخوانی سرهنگ کماندو برای فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح

رجزخوانی شهید سرهنگ دوم ایوب حسنوند فرمانده پادگان تکاور 107 بانه در حضور امیر سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی در پادگان بانه، دلاورمردی که در بانه در جنگ رمضان به فیض شهادت نائل آمد را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تکاور ویدیو جنگ رمضان کماندوی ایرانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
76
پاسخ
جانم فدای ارتشیان و سپاهیان باغیرت ایران زمین
درود بر شرفتان
به شما افتخار می کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
7
61
پاسخ
احسنت
بعد از عنایات خدا و معصومین(ع) شرافت و غیرت امثال تو حافظ این مرز و بوم بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
62
پاسخ
ما به نیروهای نظامی خود افتخار می کنیم
درود بر همه ی آنها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
63
پاسخ
روحش شادو یادش گرامی
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
23
پاسخ
شماها همان‌هایید که ایستادید تا ایران بماند. نه نسخه پیچان اقتصادی و ... که تا تشریف میبرند بابلسر و دریاکنار اوضاع اقتصادی نه خوب که دستکم نصفه نیمه ثباتی دارد. تاریخ شما را به یاد خواهد سپرد، اجرکم عند الله دلاوران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
29
پاسخ
خداوند به این مردان و نازنیان ایران علو درجات و توانمندی عطا فرماید
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
3
16
پاسخ
روحشان شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
3
15
پاسخ
زنده باد افسران لر و با غیرت کشورمون
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