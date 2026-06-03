نبض خبر
رجزخوانی سرهنگ کماندو برای فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح
رجزخوانی شهید سرهنگ دوم ایوب حسنوند فرمانده پادگان تکاور 107 بانه در حضور امیر سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی در پادگان بانه، دلاورمردی که در بانه در جنگ رمضان به فیض شهادت نائل آمد را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر تکاور ویدیو جنگ رمضان کماندوی ایرانی
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۸
جانم فدای ارتشیان و سپاهیان باغیرت ایران زمین
درود بر شرفتان
به شما افتخار می کنیم
درود بر شرفتان
به شما افتخار می کنیم
احسنت
بعد از عنایات خدا و معصومین(ع) شرافت و غیرت امثال تو حافظ این مرز و بوم بوده
بعد از عنایات خدا و معصومین(ع) شرافت و غیرت امثال تو حافظ این مرز و بوم بوده
شماها همانهایید که ایستادید تا ایران بماند. نه نسخه پیچان اقتصادی و ... که تا تشریف میبرند بابلسر و دریاکنار اوضاع اقتصادی نه خوب که دستکم نصفه نیمه ثباتی دارد. تاریخ شما را به یاد خواهد سپرد، اجرکم عند الله دلاوران
خداوند به این مردان و نازنیان ایران علو درجات و توانمندی عطا فرماید