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کد خبر: ۱۳۷۶۶۸۳
بازدید: ۱۵۰۸
نظرات: ۱

عکس: برگزاری جشن «پهلوانان غدیر» با حضور وزیر ورزش و جوانان

جشن عید سعید غدیر خم با عنوان «پهلوانان غدیر» سه‌شنبه ۱۲ خرداد با حضور وزیر ورزش و جوانان در تالار آبگینه هتل المپیک برگزار شد؛ مراسمی که در آن از خانواده شهدای ورزشکار جنگ رمضان و نیز ورزشکاران و قهرمانان ملی رشته‌های مختلف تجلیل شد. عکس : سعید زارعیان

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برچسب‌ها:
عکس خبری جشن پهلوانان غدیر عید سعید غدیر خم هتل المپیک وزیر ورزش و جوانان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
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غیر قابل انتشار: ۰
کارشناس ورزش
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۰
آقای وزیر ورزش چرا فدراسيون جودو اینقدر ضعیف عمل میکنه حرکتی کن نظارتی کن .آقای دکتر علی نژاد شما وارد شو .
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