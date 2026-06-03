عکس: برگزاری جشن «پهلوانان غدیر» با حضور وزیر ورزش و جوانان

جشن عید سعید غدیر خم با عنوان «پهلوانان غدیر» سه‌شنبه ۱۲ خرداد با حضور وزیر ورزش و جوانان در تالار آبگینه هتل المپیک برگزار شد؛ مراسمی که در آن از خانواده شهدای ورزشکار جنگ رمضان و نیز ورزشکاران و قهرمانان ملی رشته‌های مختلف تجلیل شد. عکس : سعید زارعیان