عکس: افتتاح بیمارستان جدید انستیتو کانسر با حضور وزیر بهداشت
آیین بهرهبرداری از پروژه ملی بیمارستان جدید انستیتو کانسر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، روز سهشنبه ۱۲ خرداد با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، جمعی از کارکنان بیمارستان و مردم برگزار شد. عکس : عباس تاجیک یار
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ناشناس
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶
آیا نمیشد اسم معادل فارسی پیدا کرد؟ مثلا موسسه سرطانشناسی ایران . این زیبا تر نبود