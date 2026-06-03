عکس: افتتاح بیمارستان جدید انستیتو کانسر با حضور وزیر بهداشت

آیین بهره‌برداری از پروژه ملی بیمارستان جدید انستیتو کانسر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، جمعی از کارکنان بیمارستان و مردم برگزار شد. عکس : عباس تاجیک یار