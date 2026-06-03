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کد خبر: ۱۳۷۶۶۷۷
بازدید: ۳۶۵۰
نظرات: ۴

عکس: افتتاح بیمارستان جدید انستیتو کانسر با حضور وزیر بهداشت

آیین بهره‌برداری از پروژه ملی بیمارستان جدید انستیتو کانسر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، جمعی از کارکنان بیمارستان و مردم برگزار شد. عکس : عباس تاجیک یار

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برچسب‌ها:
عکس خبری انستیتو کانسر افتتاح بیمارستان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶
آیا نمیشد اسم معادل فارسی پیدا کرد؟ مثلا موسسه سرطانشناسی ایران . این زیبا تر نبود
پاسخ
2
0
محمد
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۵
بهترین وزیر که تاریخ کشور دیده ظفرقندیم هست
پاسخ
0
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵
این بیمارستان در کدام شهر قرار داره؟
پاسخ
1
0
zahra
داخل همون بیمارستان امام خمینی تهران هست. اونجا مرکز تخصصی درمان سرطان ایرانه