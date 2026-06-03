ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه تایید کرد که نظامیان این کشور در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هدف موشک‌ها و پهپادی ایرانی قرار گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) در بیانیه‌ای مدعی شد: «نیروهای آمریکایی در پاسخ به تلاش‌های ایران برای حمله به سراسر خاورمیانه، چندین موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را با موفقیت رهگیری و حملات دفاعی به جزیره قشم انجام دادند».

سنتکام ادعا کرد: «ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه شلیک کرد، اما آنها به اهداف خود نرسیدند. دو موشک ایرانی که به سمت کویت شلیک شدند یا به مقصد مورد نظر خود نرسیدند یا در حین پرواز منهدم شدند، در حالی که نیروهای پدافند هوایی آمریکا و بحرین بلافاصله سه موشک شلیک شده به بحرین را رهگیری کردند».

این بیانیه مدعی است: «لحظاتی پیش از آن، نیروهای آمریکایی سه پهپاد تهاجمی را که توسط ایران به سمت دریانوردان غیرنظامی که به طور قانونی در حال عبور از آب‌های بین‌المللی بودند، شلیک شده بود، سرنگون کردند.

نیروهای آمریکایی همچنین حملات دفاعی علیه یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم انجام دادند».

ساعاتی پیش، ارتش آمریکا یک نفتکش با پرچم بوتسوانا که در حال حرکت به جزیره خارک بود را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به این اقدام، با موشک‌های بالستیک و پهپاد به محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین و کویت حمله کرد.