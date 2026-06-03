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سنتکام: ایران پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار داد

ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه تایید کرد که نظامیان این کشور در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هدف موشک‌ها و پهپادی ایرانی قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۷۲
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7817 بازدید
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سنتکام: ایران پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار داد

ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه تایید کرد که نظامیان این کشور در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هدف موشک‌ها و پهپادی ایرانی قرار گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) در بیانیه‌ای مدعی شد: «نیروهای آمریکایی در پاسخ به تلاش‌های ایران برای حمله به سراسر خاورمیانه، چندین موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را با موفقیت رهگیری و حملات دفاعی به جزیره قشم انجام دادند».

سنتکام ادعا کرد: «ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه شلیک کرد، اما آنها به اهداف خود نرسیدند. دو موشک ایرانی که به سمت کویت شلیک شدند یا به مقصد مورد نظر خود نرسیدند یا در حین پرواز منهدم شدند، در حالی که نیروهای پدافند هوایی آمریکا و بحرین بلافاصله سه موشک شلیک شده به بحرین را رهگیری کردند».

این بیانیه مدعی است: «لحظاتی پیش از آن، نیروهای آمریکایی سه پهپاد تهاجمی را که توسط ایران به سمت دریانوردان غیرنظامی که به طور قانونی در حال عبور از آب‌های بین‌المللی بودند، شلیک شده بود، سرنگون کردند. 

نیروهای آمریکایی همچنین حملات دفاعی علیه یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم انجام دادند».

ساعاتی پیش، ارتش آمریکا یک نفتکش با پرچم بوتسوانا که در حال حرکت به جزیره خارک بود را هدف قرار داد. جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به این اقدام، با موشک‌های بالستیک و پهپاد به محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین و کویت حمله کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
7
19
پاسخ
احسنت بر پاسداران باغیرت
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
15
پاسخ
اگر می زنی باید قوی و محکم بزنی که بخوره و گرنه اگر موشک ها رو رهگیری کنند مقدمه حمله دوباره آمریکا است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
9
18
پاسخ
مرگ بر آمریکا
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
6
پاسخ
لعنت بر آمریکا و اسرائیل کودک کش.
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