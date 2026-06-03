عکس: رونمایی از نسخه خطی ۵۰۸ ساله «مناجاتنامه»
همزمان با آستانه عید غدیر، از نسخه خطی ۵۰۸ ساله «مناجاتنامه» منظوم منسوب به امام علی (ع) در کتابخانه حرم مطهر رضوی در مشهد رونمایی شد؛ اثری که به خط میرعلی هروی در سال ۹۳۹ هجری قمری کتابت شده است.
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برچسبها:تک عکس نسخهخطی مناجاتنامه امام علی (ع)
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