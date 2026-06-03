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کد خبر: ۱۳۷۶۶۶۹
بازدید: ۲۰۸۳

عکس: رونمایی از نسخه‌ خطی ۵۰۸ ساله «مناجات‌نامه»

هم‌زمان با آستانه عید غدیر، از نسخه‌ خطی ۵۰۸ ساله «مناجات‌نامه» منظوم منسوب به امام علی (ع) در کتابخانه حرم مطهر رضوی در مشهد رونمایی شد؛ اثری که به خط میرعلی هروی در سال ۹۳۹ هجری قمری کتابت شده است.

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برچسب‌ها:
تک عکس نسخه‌خطی مناجات‌نامه امام علی (ع)
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.