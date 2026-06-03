عکس: بدرقه خاص تیم ملی ترکیه برای جام جهانی ۲۰۲۶
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برچسبها:تک عکس بدرقه تیم ملی ترکیه جام جهانی 2026
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نظرات شما
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۴
تیم ملی فوتبال کشورمان در ترکیه اردوی آمادگی برگزار کرد ولی با تیم فوتبال ترکیه بازی نکرد
برنامه ریزی در حد صفر
برنامه ریزی در حد صفر
ناشناس
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۲
بسیار زیبا و عالی.
امیدواریم عملکرد تیم هم زیبا باشد.
با آرزو برای موفقیت و قهرمانی در جام جهانی برای تیم ملی کشورمان.
عن شا لا
امیدواریم عملکرد تیم هم زیبا باشد.
با آرزو برای موفقیت و قهرمانی در جام جهانی برای تیم ملی کشورمان.
عن شا لا