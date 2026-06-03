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کد خبر: ۱۳۷۶۶۶۸
بازدید: ۵۰۷۳
نظرات: ۵

عکس: بدرقه خاص تیم ملی ترکیه برای جام جهانی ۲۰۲۶

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برچسب‌ها:
تک عکس بدرقه تیم ملی ترکیه جام جهانی 2026
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۵
افسوس جز غم چیزی برامون نمونده
پاسخ
9
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۴
تیم ملی فوتبال کشورمان در ترکیه اردوی آمادگی برگزار کرد ولی با تیم فوتبال ترکیه بازی نکرد
برنامه ریزی در حد صفر
پاسخ
6
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۲
بسیار زیبا و عالی.
امیدواریم عملکرد تیم هم زیبا باشد.
با آرزو برای موفقیت و قهرمانی در جام جهانی برای تیم ملی کشورمان.
عن شا لا
پاسخ
2
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۶
چه عکس های قشنگی گذاشتید
پاسخ
5
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶
بار اولشونه میرن جام جهانی ؟!!
پاسخ
4
2