صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه در پاسخ به حمله به کشتی ایران / سپاه پاسداران: تاوان سخت برای ارتش متجاوز آمریکا

دشمن آمریکایی در تجاوزی مجدد یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابه های هوایی خود قرار داد در پاسخ به این تجاوز پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۶۷
| |
21419 بازدید
|
۳۴

حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه در پاسخ به حمله به کشتی ایران / سپاه پاسداران: تاوان سخت برای ارتش متجاوز آمریکا

سپاه پاسداران در پی پاسخ به حمله به نفتکش ایران در تنگه هرمز، در حملات پهپادی و موشکی ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد حمله موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه را هدف قرار داد.

به گزارش تابناک، پس از حملات اخیر رژیم آمریکا به کشتی ایرانی پانایا در تنگه هرمز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی ساعات اخیر پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داد.

در اطلاعیه روابط عمومی روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره حملات امشب تاکید شده است، در اواخر شب گذشته ارتش متجاوز آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارت گردید

در پاسخ به این تجاوز و نقض مقررات تنگه هرمز شناور متعلق به دشمن آمریکایی صهیونی به نام پانایا مورد هدف موشک های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.

دشمن آمریکایی در تجاوزی مجدد یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابه های هوایی خود قرار داد در پاسخ به این تجاوز پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.

پیش از این اخطار داده بودیم که در صورت تجاوز پاسخ متفاوت و سنگین تر خواهد بود و همینطور اقدام کردیم. این پاسخ ها باید عبرت شده باشد.

تکرار می کنیم برهم زدن امنیت تنگه هرمز تاوان سختی برای ارتش متجاوز آمریکا خواهد داشت.

 
 
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا جنگ آمریکا و ایران حمله موشکی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقابله به مثل
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر ویرانی فرودگاه کویت پس از پاسخ نظامی ایران
تصاویر تازه از لحظات حمله بامداد امروز ایران
تصاویر پهپاد شاهد 136 در آسمان کویت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۳۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
47
پاسخ
چرا فرودگاهی که سوخت راسانهای آمرکا در آن صف کشیدن را نمی زنید حتما به راختی بشه چند تا از آنها را نابود کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
امان ندهید
یانکی جماعت
فقط با زبان زور
سر براه می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
21
49
پاسخ
بزنید لت و پار کنید آمریکا رو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ما به نیروهای نظامی خود افتخار می کنیم.
درود بر همه ی آنها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
13
44
پاسخ
جمهوری اسلامی باید هر چیزی را که ترامپ می خواهد ,عکس آن را عمل نماید لذا متوقف شدن مذاکرات خوب است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
درود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
احسنت
درود به شرفت
راشد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
7
14
پاسخ
خوشه ای بید!!
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
39
33
پاسخ
جانم فدای رهبر و سپاه پاسداران
ناشناس
|
Canada
|
۰۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
24
25
پاسخ
این همه حمله به پایگاههای امریکایی چقدر تلفات داده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
20
37
پاسخ
امریکا میخاره

تا تلفات سنگین نده؛ ادب نمیشه

باید ۱۰۰ تا نیروشو یکجا کشت تا درس عبرت بشه براش
ناشناس
|
Singapore
|
۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
24
31
پاسخ
بازدارندگی ما تمام شده و فقط بمب اتم میتونه مانع حمله به ایران بشه
هدف نابودی ایران است همانطور که ترامپ و نتانیاهو گفتن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
شما بهتر است نام فامیل خود را به "بمب اتم" تغییر دهید تا شاید عطش جنابعالی قدری کاهش یابد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
22
10
پاسخ
استارت جگ خورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
19
49
پاسخ
احسنت بر پاسداران باغیرت ، فقط بزنید رحم‌نکنید
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m8J
tabnak.ir/005m8J