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تعداد بازدید : 10900
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فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۶۶۶۶
کد خبر:۱۳۷۶۶۶۶
20152 بازدید
نظرات: ۲۶
نبض خبر

لحظات پرتاب و اصابت موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه

لحظات آغاز حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه از جمله کویت و بحرین طی ساعت اخیر در واکنش به حملات آمریکا به نقاطی از ایران و همچنین کشتی‌های ایرانی را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا کویت بحرین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۶
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
5
48
پاسخ
دوباره بزتید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ما به نیروهای نظامی خود افتخار می کنیم.
درود بر همه ی آنها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
بزنید امارات رو هم بیشتر بزنید سگ آمریکا صهیونیست
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
5
46
پاسخ
بزنید نابودشان کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
5
44
پاسخ
بزنید اون شیطان کثیف را.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
15
24
پاسخ
کدوم اصابت؟! اصابتی دیده شد؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
13
24
پاسخ
برخورد نداشت که
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
حتما داشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
5
37
پاسخ
امارات نا متحده عربی را فراموش نکنید این موجودیت لعنتیرصهیونیستی را در هم بکوبید.
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
7
26
پاسخ
ماشالله سپاه پاسداران انقلاب. ‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
20
22
پاسخ
از قرار معلوم و واضح همگی رهگیری شدند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
در بحرین حداقل ۲ اصابت موثر در امارات و عربستان هم همین طور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
اگر با دشمن با یک روش ثابت بجنگی دستت رو میخونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
11
24
پاسخ
آنچه که در فیلم مشهود است بیشتر مربوط به رهگیری و انهدام موشک هاست تا اصابت آنها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
فیلم های دیگری هم هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
اون بنفش خورد مشخص
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
7
21
پاسخ
بزن بزن که داری خوب میزنی
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