لحظات آغاز حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه از جمله کویت و بحرین طی ساعت اخیر در واکنش به حملات آمریکا به نقاطی از ایران و همچنین کشتی‌های ایرانی را می‌بینید.