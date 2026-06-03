نبض خبر
لحظات پرتاب و اصابت موشکهای ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه
لحظات آغاز حمله موشکی ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه از جمله کویت و بحرین طی ساعت اخیر در واکنش به حملات آمریکا به نقاطی از ایران و همچنین کشتیهای ایرانی را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۲
برچسبها:نبض خبر حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا کویت بحرین
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۶
دوباره بزتید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
درود بر همه ی آنها
ناشناس| |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
امارات نا متحده عربی را فراموش نکنید این موجودیت لعنتیرصهیونیستی را در هم بکوبید.
از قرار معلوم و واضح همگی رهگیری شدند
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
آنچه که در فیلم مشهود است بیشتر مربوط به رهگیری و انهدام موشک هاست تا اصابت آنها
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳