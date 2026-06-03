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کد خبر:۱۳۷۶۶۶۴
کد خبر:۱۳۷۶۶۶۴
17623 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

لحظات حمله موشکی آمریکا به نفتکش منتسب به ایران

ارتش آمریکا به نفتکش ام/تی لِکسی M/T Lexie با پرچم بوتسوانا که بدون بار قصد داشت به سمت بندری ایرانی در خلیج فارس حرکت کند، با شلیک یک موشک Hellfire به موتورخانه کشتی از کار انداختند. سنتکام با انتشار تصاویر حمله هواگردش به این ناو، مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته در راستای محاصره دریایی ایران، مانع از رسیدن نفتکش به ایران شد. لحظات حمله به این کشتی را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
7
20
پاسخ
موشک جواب موشک
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
14
پاسخ
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