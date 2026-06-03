لحظات حمله موشکی آمریکا به نفتکش منتسب به ایران

ارتش آمریکا به نفتکش ام/تی لِکسی M/T Lexie با پرچم بوتسوانا که بدون بار قصد داشت به سمت بندری ایرانی در خلیج فارس حرکت کند، با شلیک یک موشک Hellfire به موتورخانه کشتی از کار انداختند. سنتکام با انتشار تصاویر حمله هواگردش به این ناو، مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته در راستای محاصره دریایی ایران، مانع از رسیدن نفتکش به ایران شد. لحظات حمله به این کشتی را می‌بینید.