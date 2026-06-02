التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!

مسیح علی نژاد در انجمن یهودیان آمریکا برای حمله به ایران التماس کرد و گفت: «شما یهودیان صهیونیست هستید که می‌توانید هم دموکرات و هم جمهوری‌خواه را در آمریکا متحد کنید پس چرا در مورد ایران مردد هستید و حمله نمی‌کنید؟!» اظهارات التماس گونه علینژاد را برای حمله دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران می‌بینید و می‌شنوید.