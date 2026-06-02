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التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!
مسیح علی نژاد در انجمن یهودیان آمریکا برای حمله به ایران التماس کرد و گفت: «شما یهودیان صهیونیست هستید که میتوانید هم دموکرات و هم جمهوریخواه را در آمریکا متحد کنید پس چرا در مورد ایران مردد هستید و حمله نمیکنید؟!» اظهارات التماس گونه علینژاد را برای حمله دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران میبینید و میشنوید.
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غیر قابل انتشار: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۵۸
خوک کثیف بی وطن.
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ناشناس| |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
قیافه رو نگاه تورو خدا
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امیر| |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
امیر| |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ما در اپوزوسیون از شعور که شانس نیاوردیم هیچی، در قیافه هم حتی شانس نیاوردیم، قیافه اپوزوسیون رو نگاه میکنی انگار به عنتر و میمون و بوزینه نگاه میکنی
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مریم| |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
عاقبت دوری ار تعلیمات قران وانبیاء !!!
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ناشناس| |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
باشه بیا ولی حیف که بخوایم یه فتاح یا سجیل حرومت کنیم
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ناشناس| |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
هر ننه قمری سیاستمدار شده
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ناشناس| |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
به خدا قسم. به ایران قسم. هر موشکی که به خاک کشورم میخورد. انگار در قلب من خورده. اخبار که نگاه میکردم ، بی اختیار اشک در چشمهام جمع میشد. کاملا مریض روحی شده بودم. چگونه یه عده بیشرف میتوانند اینقدر پست باشند.و ویرانی وطن را ببینند و خوشحال باشند. واقعا شرم بر چنین بی شرف های،
این صلیته جنایت و خیانت نکرده ندارد.
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ناشناس| |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
خب.بعد به تو چه می رسد.حالا اومدیم بمباران کردند. حتما فکر می کنی بعدش مردم ایران برا امثال شما وطن فروش ها فرش قرمز پهن می کنند. زهی خیال باطل
به خونتان تشنه تر می شوند.
به خونتان تشنه تر می شوند.
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ناشناس| |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳