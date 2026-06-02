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کد خبر:۱۳۷۶۶۶۲
کد خبر:۱۳۷۶۶۶۲
9217 بازدید
نظرات: ۵۸
نبض خبر

التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!

مسیح علی نژاد در انجمن یهودیان آمریکا برای حمله به ایران التماس کرد و گفت: «شما یهودیان صهیونیست هستید که می‌توانید هم دموکرات و هم جمهوری‌خواه را در آمریکا متحد کنید پس چرا در مورد ایران مردد هستید و حمله نمی‌کنید؟!» اظهارات التماس گونه علینژاد را برای حمله دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۵۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
19
117
پاسخ
خوک کثیف بی وطن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
بر بی وطن لعنت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
خوک از این پاکتره!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
چرا به خوک توهین میکنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
18
87
پاسخ
قیافه رو نگاه تورو خدا
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
موهای بغل گوششم مثل یهودیا پیچ داده
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
صبحمون خراب شد. دوستان، کفاره یادتون نره. قیافه های شیطانی، و اهریمنی الان روحتون رو آزرده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
راست گفتن قدیمیا که رنگ رخساره نشان می‌دهد از سر درون! قیافه ی این وطن فروشا رو میبینم تاریک، اهریمنی و نچسب، دستشون گردن شیطانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
میمون هر چی زشتتره بازیش بیشتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
18
82
پاسخ
ما در اپوزوسیون از شعور که شانس نیاوردیم هیچی، در قیافه هم حتی شانس نیاوردیم، قیافه اپوزوسیون رو نگاه میکنی انگار به عنتر و میمون و بوزینه نگاه میکنی
پاسخ ها
مریم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
دقیقا، دیدن قیافه ی اینها کفاره داره، چون ذاتشان خراب و دلشون سیاهه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
برم کفاره بدم. چقدر این زن زشت و نچسبه
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
16
68
پاسخ
عاقبت دوری ار تعلیمات قران وانبیاء !!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
و عاقبت علاقه شدید به پول!!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
11
81
پاسخ
موش کثیف
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
9
57
پاسخ
باشه بیا ولی حیف که بخوایم یه فتاح یا سجیل حرومت کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
فقط مگس کش!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
نه. فقط با دمپایی! مثل سوسک نفله میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
75
پاسخ
هر ننه قمری سیاستمدار شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
مخصوصا این جانور بی وطن!
پرویز
|
Switzerland
|
۰۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
9
71
پاسخ
به خدا قسم. به ایران قسم. هر موشکی که به خاک کشورم میخورد. انگار در قلب من خورده. اخبار که نگاه میکردم ، بی اختیار اشک در چشمهام جمع میشد. کاملا مریض روحی شده بودم. چگونه یه عده بیشرف می‌توانند اینقدر پست باشند.‌و ویرانی وطن را ببینند و خوشحال باشند. واقعا شرم بر چنین بی شرف های،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
9
64
پاسخ
این صلیته جنایت و خیانت نکرده ندارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
سلیطه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
سلطان بی شرمی و بی حیایی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
10
74
پاسخ
خب.بعد به تو چه می رسد.حالا اومدیم بمباران کردند. حتما فکر می کنی بعدش مردم ایران برا امثال شما وطن فروش ها فرش قرمز پهن می کنند. زهی خیال باطل
به خونتان تشنه تر می شوند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
فقط پاتو بزار ایران ببین چه بلایی سرت میاریم بی همه چیز پولکی
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