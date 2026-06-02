هشدار وقوع سیل در ۱۱ استان کشور
به گزارش تابناک، امید محترمی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور امشب در جمع خبرنگاران گفت: در پی صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۲۱ هواشناسی، ستادهای مدیریت بحران در ۱۱ استان کشور به حالت آمادهباش درآمدند.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی، احتمال وقوع بارش شدید، سیلاب، تگرگ، صاعقه و وزش باد شدید در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در استانهای آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، سمنان، ارتفاعات تهران، البرز و نیمه شمالی آذربایجان غربی وجود دارد.
محترمی ادامه داد: در همین راستا و بر اساس ابلاغ سازمان مدیریت بحران کشور، ستادهای مدیریت بحران در این استانها در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و مقرر شده است پایگاههای هلال احمر، اورژانس، راهداری، ایستگاههای آتشنشانی، تیمهای عملیاتی شهرداریها و دهیاریها، همچنین دستگاههای خدماترسان آب، برق و گاز برای خدمترسانی سریع به مردم آماده باشند.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به شدت بارشها در برخی مناطق گفت: بر اساس پیشبینیها، احتمال ثبت بارش بیش از ۴۰ میلیمتر در استانهای گلستان، اردبیل و شمال استان سمنان وجود دارد.
وی با هشدار نسبت به خطرات بارشهای بهاری تصریح کرد: بارشهای بهاری به دلیل ظاهر فریبنده و هوای گاه صاف و آفتابی، میتوانند خسارات گستردهای به همراه داشته باشند. ابری شدن و بارش در ارتفاعات ممکن است موجب سیلاب در مسیرها و رودخانههای پاییندست شود.
محترمی از مردم خواست از حضور در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها به طور جدی خودداری کنند و گفت: بارش در ارتفاعات میتواند در پاییندست حوادث مرگبار ایجاد کند.
وی همچنین از برگزاری جلسات ستادهای اضطراری مدیریت بحران در استانهای در معرض خطر خبر داد و افزود: مقرر شده است شهرداریها و دهیاریها نسبت به لایروبی اضطراری دهانه پلها و نقاط حساس، حفاظت از کانونهای در معرض خطر و استقرار تجهیزات و ماشینآلات اقدام کنند.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه با اشاره به خطر صاعقه گفت: از دامداران، کشاورزان، عشایر و طبیعتگردان درخواست میشود در این روزها از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
وی تأکید کرد: با ابری شدن هوا و شنیده شدن نخستین صدای رعد، خطر صاعقه جدی است و شهروندان باید از حضور در ارتفاعات و پناه گرفتن زیر درختان به شدت پرهیز کنند.