به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات هوایی خود به خاک لبنان، ساعاتی پیش دو منطقه در جنوب این کشور را هدف حملات مستقیم قرار دادند.

شهرک «حداثا» هدف نخست حملات هوایی رژیم صهیونیستی بود.

شهرک «قعقعیه» نیز در حمله دیگر هواپیماهای جنگی این رژیم بمباران شد.