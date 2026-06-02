بمباران دو شهرک در جنوب لبنان ازسوی جنگندههای اسرائیل
هواپیماهای رژیم متجاوز صهیونیستی دو شهرک دیگر در جنوب لبنان را بمباران کردند.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۵۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات هوایی خود به خاک لبنان، ساعاتی پیش دو منطقه در جنوب این کشور را هدف حملات مستقیم قرار دادند.
شهرک «حداثا» هدف نخست حملات هوایی رژیم صهیونیستی بود.
شهرک «قعقعیه» نیز در حمله دیگر هواپیماهای جنگی این رژیم بمباران شد.
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