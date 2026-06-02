صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بمباران دو شهرک در جنوب لبنان ازسوی جنگنده‌های اسرائیل

هواپیماهای رژیم متجاوز صهیونیستی دو شهرک دیگر در جنوب لبنان را بمباران کردند.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۵۲
| |
1023 بازدید
|
۱
بمباران دو شهرک در جنوب لبنان ازسوی جنگنده‌های اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات هوایی خود به خاک لبنان، ساعاتی پیش دو منطقه در جنوب این کشور را هدف حملات مستقیم قرار دادند.

 شهرک «حداثا» هدف نخست حملات هوایی رژیم صهیونیستی بود.

 شهرک «قعقعیه» نیز در حمله دیگر هواپیماهای جنگی این رژیم بمباران شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل لبنان بمباران حمله هوایی نقض آتش بس حزب الله لبنان جنوب لبنان
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولویت ایران در توافق؛ توقف جنگ در تمام جبهه‌ها
فیدان: اسرائیل نمی‌خواهد منطقه ثبات داشته باشد
جزییات تماس تلفنی دیروز ترامپ به نتانیاهو
سی‌ان‌ان: نتانیاهو در ایران، غزه و لبنان پیروز نشد
گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عربستان
آغاز دور چهارم مذاکرات لبنان و اسرائیل در آمریکا
قطر به دنبال میانجیگری برای کاهش تنش در لبنان
واکش وزیر جنگ صهیونیستی به اعلام توقف حملات
بمباران لبنان از سوی اسرائیل همزمان با مذاکره در واشنگتن
اتحادیه اروپا خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شد
موج جدید بمباران مناطق جنوبی لبنان
حملات هوایی  سنگین رژیم اسرائیل به لبنان
۲۰ شهید و زخمی در حملات هوایی جدید به جنوب لبنان
اخطار ارتش اسرائیل برای تخلیه ۶ روستا در جنوب لبنان
اینفوتابناک | تقابل راهبردی در جنگی فرسایشی
شرط حزب الله برای پذیرش آتش بس با اسرائیل
افزایش شمار شهدای لبنان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
3
پاسخ
لعنت بر صهیونیسم

لعنت بر وحوش کودک کش
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m84
tabnak.ir/005m84