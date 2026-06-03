در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به شرایط تیم ملی، از روند رو به رشد این تیم و افزایش دوباره توجه افکار عمومی سخن گفت.

تقوی: تیم ملی والیبال را نباید فقط با نتایج قضاوت کرد/ این تیم برای رسیدن به پختگی به زمان نیاز دارد

تیم ملی والیبال ایران در شرایطی آماده حضور در رقابت‌های لیگ ملت‌ها می‌شود که سال گذشته و پس از چند سال نوسان در نتایج، با حضور پیاتزا نشانه‌هایی از بازگشت به روز‌های بهتر در عملکرد این تیم دیده شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حضور روبرتو پیاتزا در تیم ملی والیبال ایران، بار دیگر امید‌ها برای احیای جایگاه والیبال ایران در سطح جهانی را افزایش داده است. در همین راستا، میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال در گفت‌و‌گو با تابناک به ارزیابی شرایط تیم ملی و آینده والیبال کشور پرداخت.

میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به نتایج اخیر تیم ملی به خبرنگار تابناک گفت: در مقایسه با سال‌های گذشته، نتایج قابل قبولی کسب شد و همین موضوع باعث شد بار دیگر توجه مردم به تیم ملی والیبال جلب شود. حتی در برخی دیدار‌ها که با شکست همراه بود، بسیاری معتقد بودند تیم شایستگی پیروزی را داشته است.

وی ادامه داد: البته هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله داریم و نمی‌توان گفت کار بزرگی انجام شده، اما مسیر طی‌شده امیدوار کننده است. امیدواریم امسال عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم؛ همان‌طور که در سال گذشته نیز روند رو به رشدی را تجربه کردیم.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به بازگشت توجه افکار عمومی به والیبال افزود: بازخورد‌هایی که از مردم دریافت می‌کنیم نشان می‌دهد علاقه‌مندی به والیبال دوباره در حال شکل‌گیری است. نمونه آن را می‌توان در حمایت از تیم ملی زنان مشاهده کرد که بازتاب اجتماعی قابل توجهی داشت. حمایت روحی و روانی مردم نقش مهمی در موفقیت تیم دارد و نباید صرفاً بر اساس نتایج، این تیم را قضاوت کرد.

تقوی با تمجید از کادر فنی تیم ملی، اظهار داشت: کادر فنی از سطح علمی و فنی بالایی برخوردار است. در عین حال، میانگین سنی بازیکنان حدود ۲۳ سال است و این موضوع نشان می‌دهد که تیم هنوز برای رسیدن به پختگی کامل، به زمان و تجربه بیشتری نیاز دارد. این نسل از بازیکنان با حضور در میادین بین‌المللی، به‌تدریج کمبود تجربه خود را جبران خواهد کرد و می‌تواند آینده والیبال ایران را تضمین کند.

رئیس فدراسیون والیبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تخریب سالن ۱۲ هزار نفری آزادی با حملات آمریکایی-اسرائیلی در شرایطی که این سالن برای والیبالی‌ها نیز خاطره‌انگیز بوده، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این سالن خاطره‌انگیز دیگر در دسترس نیست، اما برنامه‌هایی برای ساخت مجموعه‌ای جدید و مدرن در دستور کار قرار دارد که بدون تردید از نظر امکانات در سطح بالاتری خواهد بود.

وی در عین حال تأکید کرد: البته فضای خاص و خاطراتی که در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی شکل گرفته، به‌سادگی قابل تکرار نیست، اما تلاش می‌کنیم با ایجاد زیرساخت‌های بهتر، شرایطی مناسب‌تر برای آینده والیبال کشور فراهم کنیم.

تقوی در پایان درباره شرایط آماده‌سازی تیم برای لیگ ملت‌ها گفت: تمرینات تیم با انگیزه بالا آغاز شده و تلاش می‌کنیم با برگزاری دیدار‌های تدارکاتی مناسب، مسابقات را قدرتمند شروع کنیم. آغاز خوب در این رقابت‌ها اهمیت زیادی دارد و امیدواریم امسال شروع متفاوتی را تجربه کنیم.