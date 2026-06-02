روایت جلوگیری دولت از قحطی در جنگ رمضان
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محسن حاجیمیرزایی امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، در ادامه برنامههای سفر به قم، در دیدار آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی، ضمن ابلاغ سلام و دعای خیر رئیس جمهور گزارشی از آخرین وضعیت کشور و اقدامات و برنامههای دولت برای تدبیر امور ارائه داد.
رئیس دفتر رئیس جمهور ضمن تشریح وضعیت کشور، به ویژه از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم و همزمانی تشدید مشکلات داخلی ناشی از محدودیتهای اقتصادی و ناترازیها در عرصههای مختلف با فشارها و دشمنیهای خارجی که ۲ جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی بخشی از آنها بودند، اظهار داشت: اگر چه نظام جمهوری اسلامی همواره با دشمنیهای خارجی و مشکلات داخلی مواجه بوده، اما وضعیت ۲ سال گذشته به لحاظ تشدید معضلات به اعتراف و تصریح همه افراد آشنا با سابقه ۴۷ ساله استقرار جمهوری اسلامی، کاملاً بیسابقه است.
حاجیمیرزایی افزود: دشمنان عزم خود را برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی جزم کردهاند و در این مسیر از هیچ اقدام و توطئهای دریغ ندارند. لذا تلاش کردهاند از یک سو با تشدید تحریمها و فشارها، مشکلات اقتصادی کشور را تشدید و نارضایتیهای اقتصادی را دامن بزنند و از سوی دیگر با حملات نظامی و ضربه به ساختارهای انتظامی و امنیتی کشور، مردم را به اعتراضات خیابانی تشویق کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت چهاردهم با تلاش شبانهروزی و البته همراهی مردم مانع از تحقق نقشههای دشمن شده است، تصریح کرد: اقدام دولت در ساماندهی نظام توزیع ارز کالاهای اساسی گام مهمی در مدیریت بازار کالا بود و اگر این اقدام انجام نشده بود، احتمال بروز قحطی در جنگ ۴۰ روزه بسیار زیاد بود. اگر چه گرانی رخ داده، اما اگر کمبود و قحطی پیش میآمد، گرانی کالا در برابر آن به چشم نمیآمد.
حاجیمیرزایی با اشاره به اینکه به طور معمول کمبود و قحطی کالا، جزو آثار قطعی همه جنگها در جهان بوده است، گفت: بر اساس پیمایشهای انجام شده از سوی مراکز غیروابسته به دولت، مردم از مدیریت دولت در تامین و توزیع کالا رضایت داشتهاند و حتی در روزهای آغازین جنگ که عنصر غافلگیری شدیدتر هم بود، مردم برای تامین کالا با مشکلی مواجه نشدند.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دشمن وقتی در میدان جنگ نظامی در مقابل ایستادگی ملت بعثتیافته و نظامیان سلحشور ایران شکست خورد، همه توان خود را روی جنگ اقتصادی متمرکز کرده است. با این وجود دولت همه توان خود را به کار خواهد بست که نظم و ثبات را به بازار و عرصه اقتصادی بازگرداند؛ رئیس جمهور شخصاً روزی چندین جلسه با موضوع اقتصاد دارد و مردم اطمینان داشته باشند که دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد در حال تلاش شبانهروزی است.
آیتالله العظمی مکارم شیرازی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام متقابل به رئیس جمهور، با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی، هماهنگی و همراهی مردم با دولت را یکی از مهمترین عوامل موفقیت کشور دانسته و اظهار داشتند: مردم در همه صحنهها حضور دارند و با مشارکت گسترده خود از برنامههای کشور حمایت میکنند که این سرمایه ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.
ایشان با اشاره به نقش مردم در پیشبرد امور کشور، افزودند: همکاری و همراهی مردم در شرایط مختلف همواره از عوامل پیشرفت دولتها بوده است و مسئولان باید قدردان این همراهی باشند.
آیتالله مکارم شیرازی در ادامه با ابراز نگرانی از افزایش قیمتها، گرانی را مهمترین دغدغه کنونی مردم عنوان کرده و تصریح کردند: آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری از سوی مردم مطرح میشود، گرانی سرسامآور کالاها و خدمات است؛ مسئلهای که فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.
ایشان با تأکید بر لزوم شناسایی ریشههای این مشکل خاطرنشان کردند: باید با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسیهای دقیق، منشأ اصلی این گرانیها مشخص و روشن شود که چه میزان از این مشکلات به دولت، کسبه، شرایط اقتصادی و یا عوامل دیگر بازمیگردد تا بتوان برای آن راهحل مناسبی یافت.
آیتالله العظمی مکارم شیرازی همچنین به مشکلات حوزه مسکن اشاره کرده و افزودند: افزایش هزینههای تحویل واحدهای مسکونی و مطالبه مبالغ سنگین از کارگران، کارمندان و اقشار کمدرآمد، موجب فشار بر آنان شده است و دولت باید برای کاهش این مشکلات چارهاندیشی کند.
آیتالله العظمی مکارم شیرازی با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در جامعه، تصریح کردند: انتظار مردم این است که احساس کنند دولت برای حل مشکلات اقتصادی و کنترل گرانی برنامه و اراده جدی دارد.