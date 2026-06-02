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سوال معنادار سناتور آمریکایی از روبیو درباره تنگه هرمز

سناتور آمریکایی با طرح سوالی، از اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده انتقاد کرد و گفت که چرا نیمی از ذخایر پاتریوت‌ها از بین رفته اما تنگه هرمز همچنان بسته مانده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۳۷
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سوال معنادار سناتور آمریکایی از روبیو درباره تنگه هرمز

به گزارش تابناک، «جین شاهین»، عضو مجلس سنای آمریکا شامگاه دوشنبه در واکنش به اظهارات «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سخنرانی خطاب به اعضای کمیته روابط خارجی سنا عنوان کرد: «کنگره سوالات اساسی در مورد جنگ دارد؛ چرا تقریبا نیمی از ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت ما از بین رفته است؟ چرا تنگه هرمز بسته مانده است؟ چرا قیمت بنزین یک و نیم دلار افزایش یافته است؟ چرا سیزده نظامی آمریکایی جان خود را در جنگ علیه ایران از دست دادند؟!»

طبق گزارش نشریه «هیل»، این سناتور آمریکایی در ادامه خطاب به مارکو روبیو گفت: «آقای وزیر، شما وقتی سناتور بودید، این نوع کارشکنی‌های دولت را تحمل نمی‌کردید و مطمئنا به‌عنوان وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی نیز نباید از آن حمایت کنید.»

او با اشاره به کارشکنی‌های دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا خاطرنشان کرد: «من درخواست جلسه توجیهی در مورد تغییرات در وضعیت نیروهای آمریکایی در اروپا را داشته‌ام و پس از ۳۳ روز، هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. ما درخواست جلسه توجیهی درباره جنگ علیه ایران را داشته‌ایم. پس از ۹۰ روز، هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. ما درخواست جلسه توجیهی در مورد اوکراین در مورد تعدادی از مسائل را داشته‌ایم اما پس از ۱۸۰ روز، هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»

این سناتور آمریکایی همچنین تاکید کرد که مردم آمریکا نمی‌خواهند دولت در امور ایران دخالت کند، در عوض آنها می‌خواهند که دولت ایالات متحده بر گشایش اقتصادی داخل کشور تمرکز کند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالی‌که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

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آمریکا کنگره آمریکا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ایران مذاکره توافق تنگه هرمز محاصره دریایی
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