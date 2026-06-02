سیانان: نتانیاهو در ایران، غزه و لبنان پیروز نشد
نتانیاهو با وجود عملیات نظامی گسترده در ایران، غزه و لبنان، هنوز نتوانسته پیروزی روشنی را به نمایش بگذارد که بتواند بهعنوان موفقیت نهایی این کارزارها معرفی شود.
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به گزارش تابناک، شبکه سیانان آمریکا در تحلیلی درباره وضعیت سیاسی بنیامین نتانیاهو نوشت که نخستوزیر اسرائیل در آستانه انتخابات با چالش ارائه یک دستاورد قاطع به رأیدهندگان روبهرو است.
به نوشته این شبکه، نتانیاهو با وجود عملیات نظامی گسترده در ایران، غزه و لبنان، هنوز نتوانسته پیروزی روشنی را به نمایش بگذارد که بتواند بهعنوان موفقیت نهایی این کارزارها معرفی شود.
سیانان همچنین ارزیابی کرده است که ادامه درگیریها و نبود نتیجه قطعی در جبهههای مختلف، میتواند بر موقعیت سیاسی نتانیاهو در آستانه انتخابات تأثیر بگذارد.
این تحلیل در حالی منتشر شده که نخستوزیر اسرائیل همچنان بر ادامه عملیات نظامی و حفظ فشار بر رقبای منطقهای اسرائیل تأکید دار
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