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کد خبر: ۱۳۷۶۶۲۴
بازدید: ۳۰۲۶

عکس: مشاغل زندانیان رای باز فشافویه

بازدید اصحاب رسانه از مشاغل زندانیان رای باز فشافویه امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار شد. زندانیان رأی‌باز، افرادی هستند که با تشخیص مراجع قضایی و در چارچوب قوانین، امکان حضور خارج از زندان را در ساعات مشخصی از روز پیدا می‌کنند؛ که برای کار و آموزش در واحد‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی حاضر می‌شوند و پس از پایان ساعت کاری به محل سکونت یا مراکز تعیین‌شده بازمی‌گردند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری زندان فشافویه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.