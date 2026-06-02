بمباران لبنان از سوی اسرائیل همزمان با مذاکره در واشنگتن

رژیم صهیونیستی همزمان با آغاز مذاکرات بیروت و تل‌آویو در واشنگتن، مناطقی از جنوب لبنان را بمباران کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رژیم صهیونیستی لحظاتی پیش، شهرک‌های «القلیله» و «تبنین»، «حاروف» را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی خود قرار داده است.

وزارت بهداشت لبنان بعد از ظهر امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد در حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان «جبل عامل» در شهر صور، چهار نفر شهید و ۱۲۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

طبق این بیانیه، در بین زخمی‌ها ۳۹ نفر از کادر پزشکی و پرستاری و اداری بیمارستان وجود دارد.

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود، مناطق «برج قلاویه»، «البرج شمالی» و «العدوسیه» واقع در شهرستان صور را هم بمباران کرد.

در مقابل حزب الله لبنان اعلام کرد در مناطق البالوع، القناثر و ورزشگاه شهرک حداثا، تجمعات نظامیان صهیونیست را با موجی از راکت‌ها و گلوله باران با خمپاره هدف قرار داده است که در اثر این حملات بی‌امان، متجاوزین مجبور به متوقف کردن پیشروی کرده و دست به عقب‌نشینی بزنند.

مقاومت اسلامی لبنان طی سلسله بیانیه‌هایی اعلام کرد که تجهیزات نظامیان ارتش صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

این جنبش، در اطراف شهرک زوطر شرقی، سه دستگاه خودروی نظامی از نموع نمیرا را با ریزپرنده هدف قرار داده است.

در شهرک مذکور نیز یک دستگاه تانک مرکاوا هدف این پرنده ها قرار گرفته و منهدم شده است.

تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت می‌گیرد که بنا بر گزارش شبکه خبری «کان» مذاکرات مستقیم میان هیات های لبنان و رژیم صهیونیستی در مقر وزارت امور خارجه آمریکا واشنگتن آغاز شده است.

سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن نیز اعلام کرد که مذاکرات مستقیم این رژیم با طرف لبنانی شروع شده است.

امروز «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان بار دیگر در سخنانی بر مذاکره با رژیم اشغالگر به عنوان تنها گزینه پیش‌رو تأکید کرد و گفت: «گزینه دیگری جز مذاکره وجود ندارد.»

این در حالی است که «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر لبنان را به به تشدید تجاوزات علیه لبنان تهدید و ادعا کرد واشنگتن با سیاست تل‌آویو مبنی بر پاسخ به هرگونه حمله به شمال فلسطین اشغالی از طریق هدف قرار دادن ضاحیه جنوبی بیروت موافق است.