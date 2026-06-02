یکی از مراجع تقلید شیعه در دیدار با رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی، گرانی و مشکلات معیشتی را مهم‌ترین دغدغه مردم دانست و خواستار شناسایی دقیق ریشه‌های افزایش قیمت‌ها، کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد به‌ویژه در حوزه مسکن، و ارائه برنامه‌ای جدی از سوی دولت برای حل مشکلات اقتصادی شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس از قم، آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهور، با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی، هماهنگی و همراهی مردم با دولت را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور دانست و اظهار کرد: مردم در همه صحنه‌ها حضور دارند و با مشارکت گسترده خود از برنامه‌های کشور حمایت می‌کنند که این سرمایه ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.

وی با اشاره به نقش مردم در پیشبرد امور کشور، افزود: همکاری و همراهی مردم در شرایط مختلف همواره از عوامل پیشرفت دولت‌ها بوده است و مسئولان باید قدردان این همراهی باشند.

این مرجع تقلید در ادامه با ابراز نگرانی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، گرانی را مهم‌ترین دغدغه کنونی مردم عنوان و تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری از سوی مردم مطرح می‌شود، گرانی سرسام‌آور و لجام‌گسیخته کالاها و خدمات است؛ مسئله‌ای که فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.

وی با تأکید بر لزوم شناسایی ریشه‌های این مشکل بیان کرد: باید با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی‌های دقیق، منشأ اصلی این گرانی‌ها مشخص شود و روشن گردد که چه میزان از این مشکلات به دولت، کسبه، شرایط اقتصادی و یا عوامل دیگر بازمی‌گردد تا بتوان برای آن راه‌حل مناسبی یافت.

آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین به مشکلات حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه‌های تحویل واحدهای مسکونی و مطالبه مبالغ سنگین از کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد، موجب فشار بر آنان شده است و دولت باید برای کاهش این مشکلات چاره‌اندیشی کند.

این مرجع تقلید با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در جامعه، تصریح کرد: حداقل انتظار مردم این است که احساس کنند دولت برای حل مشکلات اقتصادی و کنترل گرانی برنامه و اراده جدی دارد.