فولاد مبارکه، روایت ایرانی صنعت سبز در عصر توسعه پایدار

جهان صنعت در حال عبور از الگوهای سنتی تولید و حرکت به سوی توسعه پایدار است؛ مسیری که در آن حفاظت از محیط زیست، کاهش آلایندگی و مدیریت هوشمند منابع به اندازه تولید اهمیت یافته‌اند. گروه فولاد مبارکه نیز با سرمایه‌گذاری ۲.۳ میلیارد دلاری در پروژه‌های زیست‌محیطی، از مدیریت آب و انرژی تا کربن‌زدایی و اقتصاد چرخشی، تلاش کرده جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشگامان صنعت سبز در ایران تثبیت کند.

به گزارش تابناک به نقل از جهان امروز در شرایطی قرار گرفته که توسعه صنعتی دیگر بدون توجه به محیط زیست، منابع طبیعی و کاهش آلاینده‌ها قابل تصور نیست. بحران آب، تغییرات اقلیمی، افزایش دمای زمین و رشد آلاینده‌های صنعتی، الگوهای توسعه را در سراسر جهان دستخوش تغییر کرده و صنایع بزرگ را ناگزیر ساخته است تا نقش خود را در قبال محیط زیست بازتعریف کنند. در چنین فضایی، صنایعی موفق‌تر خواهند بود که بتوانند میان تولید، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست توازن برقرار کنند.

دیگر تنها میزان تولید و سودآوری، معیار سنجش موفقیت صنایع نیست؛ بلکه نحوه تعامل آن‌ها با محیط زیست، میزان مصرف منابع و سهمشان در کاهش آلایندگی نیز به بخشی از شاخص‌های اصلی ارزیابی تبدیل شده است. جهان به سمت صنعتی حرکت می‌کند که در آن کاهش ردپای کربنی، مصرف بهینه انرژی، بازیافت منابع و استفاده از فناوری‌های پاک، به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تولید تبدیل شده است. در واقع، آینده صنعت جهان به سمت الگویی حرکت می‌کند که در آن تولید بیشتر، الزاماً به معنای مصرف بیشتر منابع و تخریب بیشتر طبیعت نیست؛ بلکه افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف منابع و سازگاری با محیط زیست، شاخص‌های اصلی توسعه صنعتی به شمار می‌روند.

در این میان، گروه فولاد مبارکه در سال‌های اخیر تلاش کرده است روایتی متفاوت از یک صنعت بزرگ فولادی ارائه دهد؛ روایتی که در آن توسعه صنعتی در کنار مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی تعریف می‌شود. سرمایه‌گذاری ۲.۳ میلیارد دلاری این مجموعه در حوزه محیط زیست، نشان می‌دهد که مسئله حفاظت از طبیعت و حرکت به سمت فولاد سبز، صرفاً یک رویکرد تبلیغاتی نیست، بلکه بخشی از راهبرد توسعه آینده این مجموعه محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین محورهای این رویکرد، کاهش ردپای کربنی و حرکت به سمت تولید کم‌کربن است. جهان به سمت اعمال مالیات کربنی و محدودیت برای صنایع آلاینده حرکت می‌کند و در چنین شرایطی، صنایعی که زودتر به سمت فناوری‌های پاک حرکت کنند، شانس بیشتری برای حفظ جایگاه خود در بازارهای جهانی خواهند داشت. گروه فولاد مبارکه نیز در همین مسیر، استفاده از فناوری‌هایی مانند کوره‌های قوس الکتریکی، توسعه سیستم‌های بازیافت حرارت و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند مدیریت انرژی را در دستور کار قرار داده تا ضمن کاهش مصرف انرژی، میزان انتشار آلاینده‌ها را نیز کاهش دهد.

همزمان، توسعه سامانه‌های پایش آنلاین آلاینده‌ها و اجرای پروژه‌های کنترل آلودگی هوا، باعث شده موضوع محیط زیست به بخشی از فرآیند روزمره تولید تبدیل شود. انتشار ویرایش جدید استاندارد ISO 14001:2026 نیز نشان می‌دهد نگاه جهانی به محیط زیست وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن مدیریت پایدار، کنترل آلاینده‌ها، اقتصاد چرخشی و حرکت به سمت کربن خنثی، از سطح توصیه‌های تشریفاتی فراتر رفته و به الزاماتی عملیاتی برای صنایع تبدیل شده‌اند.

در حوزه انرژی نیز فولاد مبارکه با ورود به پروژه‌های نیروگاه خورشیدی و بادی، تلاش کرده وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد. این مسئله در شرایطی که بحران انرژی و ناترازی برق به یکی از چالش‌های اصلی صنایع کشور تبدیل شده، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. توسعه انرژی‌های پاک اکنون نه‌تنها یک اقدام محیط ‌زیستی، بلکه بخشی از امنیت انرژی و استمرار تولید محسوب می‌شود؛ مسیری که به یکی از مهم‌ترین الزامات صنعت جهانی تبدیل شده است.

در بخش منابع آبی نیز عملکرد گروه فولاد مبارکه قابل توجه است. اجرای پروژه‌های بازچرخانی و تصفیه پساب، استفاده مجدد از آب در چرخه تولید و کاهش برداشت از منابع زیرزمینی، بخشی از اقداماتی است که در راستای مدیریت پایدار منابع آب دنبال شده است. این موضوع در کشوری مانند ایران که با بحران کم‌آبی مواجه است، اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که ادامه فعالیت صنایع بدون مدیریت علمی منابع آب، در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

همچنین توسعه ۱۴۵۰ هکتار فضای سبز در اطراف مجموعه صنعتی، حرکت به سمت هدف پسماند صفر و توسعه اقتصاد چرخشی، نشان می‌دهد نگاه این مجموعه به محیط زیست صرفاً محدود به کنترل آلودگی نیست، بلکه بر ایجاد یک الگوی صنعتی سازگار با طبیعت تمرکز دارد؛ الگویی که در آن پسماند دیگر ماده‌ای زائد تلقی نمی‌شود، بلکه بخشی از چرخه تولید و ارزش‌آفرینی محسوب می‌شود.

مفهوم تولید پایدار اکنون به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه صنعتی تبدیل شده است؛ مفهومی که بر اساس آن، تولید باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن تأمین نیازهای امروز، توان نسل‌های آینده برای بهره‌مندی از منابع طبیعی نیز حفظ شود. در همین چارچوب، تجربه گروه فولاد مبارکه نشان می‌دهد که حتی صنایع بزرگ و انرژی‌بر نیز می‌توانند با تکیه بر فناوری، مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری هدفمند، مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار را آغاز کنند.

واقعیت آن است که آینده اقتصاد و صنعت ایران ناگزیر از حرکت به سمت الگوهای نوین توسعه است؛ الگویی که در آن افزایش تولید، توسعه صادرات و رشد اقتصادی، در تقابل با محیط زیست تعریف نمی‌شود، بلکه حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آلایندگی به بخشی از فرآیند توسعه تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، حرکت صنایع بزرگ به سمت کاهش کربن، توسعه انرژی‌های پاک، مدیریت هوشمند منابع و استفاده از فناوری‌های نوین، نه‌تنها یک مسئولیت اجتماعی، بلکه ضرورتی برای حفظ رقابت‌پذیری و استمرار حضور در بازارهای جهانی خواهد بود. مسیری که گروه فولاد مبارکه در پیش گرفته، می‌تواند نمونه‌ای از تلاش صنعت ایران برای همگام شدن با الزامات عصر جدید و حرکت به سمت آینده‌ای باشد که در آن توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست، در امتداد یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.