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کد خبر:۱۳۷۶۶۱۶
کد خبر:۱۳۷۶۶۱۶
42969 بازدید
نظرات: ۲۲
تیک آف

بهترین موتوری که با 150 میلون تومان می‌توان خرید

در این گزارش به بررسی موتورسیکلت‌های 150 میلیونی بازار می‌پردازیم و به شما می‌گوییم که هر کدام چه ویژگی‌هایی دارند و برای کدام افراد مناسب هستند. گفتنی است که متاسفانه در حال حاضر حتی با بودجه 150 میلیون تومان نیز هیچ موتورسیکلت صفر کیلومتری قابل خرید نیست! این گزارش به صورت مشترک توسط بیت ران و تابناک ساخته شده است
گزارش خطا
برچسب‌ها:
تیک آف خرید موتورسیکلت ویدیو موتورسیکلت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
19
پاسخ
بهتر است به جای موتورسیکلت توجه تان بیشتر به دوچرخه بوده و در مورد آن تبلیغ می کردید.
در اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای دنیا، مردم از دوچرخه برای رفت و آمد و انجام کارهای خود استفاده می کنند.
پاسخ ها
یوسفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
دوچرخه هم همین وضع را دارد.فیکش حدود 30 میلیون شده و اصلی حدود 200 به بالاست.همه در حال چاپیدن هستند.خداقوت قهرمان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
هلند یک کشور مسطح هست ولی در همین تهران خودمان شیب خیابان های شمالی جنوبی زیاد و دوچرخه گزینه مناسبی نیست. بهترین کار توسعه موتورهای برقی که آلودگی صوتی شهری رو به حداقل می رسونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
10
پاسخ
باید تولید و عبور و مرور موتورهای بنزینی در کشور ممنوع شود. ب
اید اخذ گواهینامه موتورسیکلت اجباری شده و برای آن حداقل 20 ساعت دوره تئوری طی شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
آتوقت اگر کسی بخواهد از قزوین به گناوه برود چکار باید بکند ؟ با موتور برود ؟ ( هیچ هواپیما یا اتوبوس یا قطار هم در این مسیر وحود ندارد ) .
عاشق ایران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
تنها راه نجات از آلودگی هوا ، همچون تجربه جزیره کیش باید شهرداری تهران ، با خریدن کلیه موتور سیکلت های بنزینی از مالکان به قیمت روز عادلانه و دادن وام کم بهره در یک پروژه یکساله با تولید انبوه موتور سیکلت های
الکتریکی شارژی با کیفیت در داخل

کلیه موتورهای فعلی را جمع آوری و یا به مردم
در شهرهای کوچک و روستاها بفروشند

و یا آنها را اسقاط و ذوب کرده و بعنوان مواد اولیه ساخت موتورهای الکتریکی جدید استفاده کنند
البته امکان تعویض موتورهای بنزینی به الکتریکی هم شدنی است
چون بیش از نیمی از آلودگی هوا و صوتی ، در تهران و شهرهای بزرگ، بخاطر موتور سیکلت های بنزینی میباشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
27
پاسخ
یادش بخیر پرایدمو خریدم 5 میلیون ، صفر اونم اقساطی، الان میگید موتور دسته دو 150 میلیون!
اینو هر جای دنیا بگی فکر می کنن من یک 150 سالی سن دارم ، ولی همین 15-20 سال اخیر این اتفاق افتاده

واقعا نمی دونم این مسئولین اون دنیا چی می خوان جواب بدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
دقیقا ۲۰ سال پیش یک پراید صفر خریدم ۱۵ میلیون تومان
و الان باید ده برابر آن پول را بدهم و یک موتور سیکلت بخرم 🤬🤬🤬😢😢😢😢😢😢
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
14
پاسخ
از آف ۳۵ به موتور سیکلت ؟! دقیقا تخصصتون چیه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
6
پاسخ
تو این محدوده قیمت فقط هوندا ۱۲۵ ارزش خرید داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
18
پاسخ
واقعاچه اقتصاد ویرانی داریم که موتور با این قیمت ارزان محسوب میشه،،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
15
پاسخ
اگر ۱۵۰ میلیون رو تبدیل به اسکناس ۱۰۰۰ تومانی کنید بعد با دیدن ان حجم
پول رایج کشور متوجه بی ارزشی پول ملی و بحران و تورم میشم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
12
پاسخ
اگر قرار است سوار موتور بشوی
بهتر نیست با دوچرخه بروی؟؟؟
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
7
پاسخ
۲۵ دقیقه وقت بگذاریم گوش بدیم یه لیست میدادید
حتی حاضر نبودید به عکس از هر موتور نشون بدید
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
2
پاسخ
اسکوتر برقی که بچه ها سوار می شوند.
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