تیک آف
بهترین موتوری که با 150 میلون تومان میتوان خرید
در این گزارش به بررسی موتورسیکلتهای 150 میلیونی بازار میپردازیم و به شما میگوییم که هر کدام چه ویژگیهایی دارند و برای کدام افراد مناسب هستند. گفتنی است که متاسفانه در حال حاضر حتی با بودجه 150 میلیون تومان نیز هیچ موتورسیکلت صفر کیلومتری قابل خرید نیست! این گزارش به صورت مشترک توسط بیت ران و تابناک ساخته شده است
گزارش خطا
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برچسبها:تیک آف خرید موتورسیکلت ویدیو موتورسیکلت
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بهتر است به جای موتورسیکلت توجه تان بیشتر به دوچرخه بوده و در مورد آن تبلیغ می کردید.
در اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای دنیا، مردم از دوچرخه برای رفت و آمد و انجام کارهای خود استفاده می کنند.
در اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای دنیا، مردم از دوچرخه برای رفت و آمد و انجام کارهای خود استفاده می کنند.
پاسخ ها
یوسفی| |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
باید تولید و عبور و مرور موتورهای بنزینی در کشور ممنوع شود. ب
اید اخذ گواهینامه موتورسیکلت اجباری شده و برای آن حداقل 20 ساعت دوره تئوری طی شود.
اید اخذ گواهینامه موتورسیکلت اجباری شده و برای آن حداقل 20 ساعت دوره تئوری طی شود.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
عاشق ایران| |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
الکتریکی شارژی با کیفیت در داخل
کلیه موتورهای فعلی را جمع آوری و یا به مردم
در شهرهای کوچک و روستاها بفروشند
و یا آنها را اسقاط و ذوب کرده و بعنوان مواد اولیه ساخت موتورهای الکتریکی جدید استفاده کنند
البته امکان تعویض موتورهای بنزینی به الکتریکی هم شدنی است
چون بیش از نیمی از آلودگی هوا و صوتی ، در تهران و شهرهای بزرگ، بخاطر موتور سیکلت های بنزینی میباشد
یادش بخیر پرایدمو خریدم 5 میلیون ، صفر اونم اقساطی، الان میگید موتور دسته دو 150 میلیون!
اینو هر جای دنیا بگی فکر می کنن من یک 150 سالی سن دارم ، ولی همین 15-20 سال اخیر این اتفاق افتاده
واقعا نمی دونم این مسئولین اون دنیا چی می خوان جواب بدن
اینو هر جای دنیا بگی فکر می کنن من یک 150 سالی سن دارم ، ولی همین 15-20 سال اخیر این اتفاق افتاده
واقعا نمی دونم این مسئولین اون دنیا چی می خوان جواب بدن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
و الان باید ده برابر آن پول را بدهم و یک موتور سیکلت بخرم 🤬🤬🤬😢😢😢😢😢😢
واقعاچه اقتصاد ویرانی داریم که موتور با این قیمت ارزان محسوب میشه،،
اگر ۱۵۰ میلیون رو تبدیل به اسکناس ۱۰۰۰ تومانی کنید بعد با دیدن ان حجم
پول رایج کشور متوجه بی ارزشی پول ملی و بحران و تورم میشم
پول رایج کشور متوجه بی ارزشی پول ملی و بحران و تورم میشم
۲۵ دقیقه وقت بگذاریم گوش بدیم یه لیست میدادید
حتی حاضر نبودید به عکس از هر موتور نشون بدید
حتی حاضر نبودید به عکس از هر موتور نشون بدید