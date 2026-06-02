در این گزارش به بررسی موتورسیکلت‌های 150 میلیونی بازار می‌پردازیم و به شما می‌گوییم که هر کدام چه ویژگی‌هایی دارند و برای کدام افراد مناسب هستند. گفتنی است که متاسفانه در حال حاضر حتی با بودجه 150 میلیون تومان نیز هیچ موتورسیکلت صفر کیلومتری قابل خرید نیست! این گزارش به صورت مشترک توسط بیت ران و تابناک ساخته شده است