عکس: بازدید رئیس‌جمهور از شبکه بهداشت شرق تهران و مرکز کودکان بی‌سرپرست

دکتر مسعود پزشکیان در بازدید از شبکه بهداشت شرق تهران و مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست، بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام سلامت و حمایت‌های اجتماعی تأکید کرد. وی خواستار حرکت از درمان‌محوری به سلامت جامعه‌محور و از حمایت صرف به توانمندسازی پایدار کودکان تحت پوشش شد.