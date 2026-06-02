عکس: بازدید رئیسجمهور از شبکه بهداشت شرق تهران و مرکز کودکان بیسرپرست
دکتر مسعود پزشکیان در بازدید از شبکه بهداشت شرق تهران و مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست، بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام سلامت و حمایتهای اجتماعی تأکید کرد. وی خواستار حرکت از درمانمحوری به سلامت جامعهمحور و از حمایت صرف به توانمندسازی پایدار کودکان تحت پوشش شد.
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برچسبها:عکس خبری دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور
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