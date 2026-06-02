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کد خبر: ۱۳۷۶۶۱۵
بازدید: ۲۵۴۲
نظرات: ۱

عکس: بازدید رئیس‌جمهور از شبکه بهداشت شرق تهران و مرکز کودکان بی‌سرپرست

دکتر مسعود پزشکیان در بازدید از شبکه بهداشت شرق تهران و مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست، بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام سلامت و حمایت‌های اجتماعی تأکید کرد. وی خواستار حرکت از درمان‌محوری به سلامت جامعه‌محور و از حمایت صرف به توانمندسازی پایدار کودکان تحت پوشش شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۶
به قدری به مدیریت پزشکیان بی اعتماد و ناامید شده ام که ادامه حضور او در ریاست جمهوری را خسارتی بزرگ برای مردم و ایران و نظام می دانم.و روزی نیست که در نمازهای یومبه خود از خداوند متعال نخواهم که شر این رئیس جمهور را با تدبیر خودش از سر مردم ایران کوتاه فرماید.
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