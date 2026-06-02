حمله مسلحانه در نیجریه با ۱۸ کشته و زخمی

در حمله افراد مسلح ناشناس به شرکت‌کنندگان مراسمی در ایالت پلاتو نیجریه، ۸ نفر جان باخته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رسانه‌ های محلی نیجریه امروز سه شنبه اعلام کردند که افراد مسلح ناشناس به سوی حاضران در جشن تولدی در روستای گوون- آجانگ در ایالت پلاتو در این کشور آتش گشودند که طی آن، ۸ نفر جان باخته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

ایالت پلاتو در ماه‌ های اخیر بارها شاهد حملات گروه‌ های مسلح بوده است.

ماه گذشته نیز در حمله افراد مسلح به این ایالت، بیش از ۳۰ نفر کشته شدند.

نیجریه سال‌ هاست با حملات گروه‌ های مسلح و همچنین فعالیت گروه‌ های تروریستی از جمله بوکوحرام و شاخه غرب آفریقایی داعش موسوم به «داعش غرب آفریقا» (ISWAP) در مناطق مختلف کشور مواجه است.