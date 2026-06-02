جان بولتون دست ترامپ مقابل ایران را رو کرد + زیرنویس

جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در دولت اول ترامپ با تحلیل رفتارهای دونالد ترامپ تاکید کرد او به شدت به دنبال توافق با ایران است و علتش هم اهمیت زیاد قیمت نفت برای اوست. بولتون می‌گوید تاکید سه باره ترامپ بر بی‌اهمیت بودن مذاکرات نشان می‌دهد اتفاقاً چقدر دستیابی به توافق برای ترامپ مهم است. روایت بولتون را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.