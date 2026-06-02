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کد خبر:۱۳۷۶۶۰۹
کد خبر:۱۳۷۶۶۰۹
445950 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

جان بولتون دست ترامپ مقابل ایران را رو کرد + زیرنویس

جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در دولت اول ترامپ با تحلیل رفتارهای دونالد ترامپ تاکید کرد او به شدت به دنبال توافق با ایران است و علتش هم اهمیت زیاد قیمت نفت برای اوست. بولتون می‌گوید تاکید سه باره ترامپ بر بی‌اهمیت بودن مذاکرات نشان می‌دهد اتفاقاً چقدر دستیابی به توافق برای ترامپ مهم است. روایت بولتون را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جان بولتون ویدیو دونالد ترامپ مذاکرات ایران و آمریکا بنیامین نتانیاهو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
6
پاسخ
ترامپ مانند دیوهای شاهنامس همه چیز برعکس میگه
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
3
پاسخ
حرمیان ملعون
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