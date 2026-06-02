صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توانایی علمی امروز ما قابل مقایسه با آخرین روز جنگ نیست

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: توانایی علمی و فناوری امروز ما قابل مقایسه با آخرین روز جنگ رمضان نیست.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۰۷
| |
976 بازدید
توانایی علمی امروز ما قابل مقایسه با آخرین روز جنگ نیست

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دیدار با مدیران سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، برگزار شد، تاکید کرد: آموزش و پرورش زیربنای پیشرفت کشور است. از ابتدای فعالیت خود این دغدغه را داشتیم که دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان به‌گونه‌ای تربیت شوند که بدانند کشور باید از توانایی‌های آنان بهره‌مند شود و نه اینکه خود را برتر از سایر دانش‌آموزان بدانند.

وی ادامه داد: ما در عصر اطلاعات به سر می‌بریم و با فضای نرم و فناوری مواجه هستیم و دو جنگ اخیر جنگ نرم و فناوری بود. افسران جنگ نرم، افراد نظامی نیستند بلکه جوانان دانشمند و نخبگان هستند. نیروی انسانی مزیت اصلی کشور ماست و باید از این ظرفیت برای دستیابی به جایگاه اول منطقه‌ای در زمینه علم و فناوری بهره ببریم. پس از جنگ۱۲ روزه، ما پیشرفت‌های محسوسی در زمینه علم و فناوری بدست آوردیم که نتیجه آن را در جنگ رمضان مشاهده کردیم. ‌حتی توانایی فناوری امروز ما نسبت به آخرین روز جنگ رمضان هم قابل مقایسه نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: خود دشمن اعتراف دارد که شرایط ایران پس از جنگ با شرایط پیش از جنگ کاملا تغییر کرده است. این تغییر شرایط، مسئولیت افسران جنگ نرم را بیشتر می‌کند چون باید متفاوت از گذشته فکر کرد. از سویی دیگر نباید بخش‌های فرهنگی و آموزشی را در اولویت چندم قرار داد بلکه آموزش و پرورش باید در اولویت اول کشور باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و آموزش عالی برای دستیابی به جهش علمی کشور است، گفت: دانشجوی نخبه باید به گونه‌ای تربیت شده باشد که حتی اگر از ایران مهاجرت کرد، هویت فردی، ایرانی و اسلامی و ارتباط خود با مراکز علمی کشور را حفظ کرده و دستاوردهای علمی خود را در اختیار دانشجویان و اساتید داخل کشور قرار دهد.

عارف ضمن تاکید بر توجه و سرمایه‌گذاری کافی نسبت به استعدادهای درخشان در کشور، بیان کرد: باید استعدادهای کشور به خوبی کشف شود. در مناطق محروم استعدادهای فراوانی وجود دارد که باید این استعدادها کشف و سرمایه‌گذاری برای پرورش فکری آنان انجام شود. هدف ما همان منویات و فرمایشات رهبر شهید انقلاب اسلامی یعنی دستیابی به جهش علمی، دستیابی به جایگاه اول منطقه‌ای در زمینه علم و فناوری و در مرحله بعد جایگاه تاثیرگذار در دنیا و رسیدن به مرجعیت علمی است.

وی در پایان گفت: ایران پس از جنگ رمضان وارد شرایط جدیدی شده بنابراین باید به کشورهای منطقه و حوزه تمدنی خود توجه کرده و به عنوان برادر بزرگ‌تر دستاوردهای علمی و فناوری خود را در اختیار آنان قرار دهیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور آموزش و پرروش استعدادهای درخشان علم فناوری پیشرفت علمی
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان عارف را مامور پیگیری اینترنت کرد
مصوبات مهم جلسه ستاد فضای‌مجازی درباره اینترنت
ستاد ویژه فضای مجازی به ریاست عارف تشکیل می‌شود
مأموریت ویژه رئیس‌جمهور در مسیر حق مردم
عارف: تنگه هرمز مال ماست
عارف: حتی‌الامکان خاموشی نخواهیم داشت
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m7L
tabnak.ir/005m7L