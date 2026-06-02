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ادعای فاکس نیوز درباره توافق ایران و آمریکا در هفته آینده + زیرنویس
گزارش فاکس نیوز درباره توافق ایران و آمریکا در هفته آینده که از سوی دونالد ترامپ ادعا شده را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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میهن عزیز و مردم غیور ایران هزینه بسیار زیادی(ترور، جنگ، کودتا، محاصره) برای حفظ استقلال خود در زمینه تمامیت ارضی، موشک، هسته ایی، مقاومت تحمل نموده و هیچ احتیاجی به توافق با یانکی متجاوز ندارد.
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والسلام
از توجه شما به این مطلب متشکرم.