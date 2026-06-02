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کد خبر:۱۳۷۶۶۰۰
کد خبر:۱۳۷۶۶۰۰
4971 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

ادعای فاکس نیوز درباره توافق ایران و آمریکا در هفته آینده + زیرنویس

گزارش فاکس نیوز درباره توافق ایران و آمریکا در هفته آینده که از سوی دونالد ترامپ ادعا شده را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ توافق ایران و آمریکا ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
3
پاسخ
پس جنگ خیلی نزدیکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
6
پاسخ
ما هیچ گونه احتیاجی به توافق با ترامپ یون نداریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
8
پاسخ
میهن عزیز و مردم غیور ایران هزینه بسیار زیادی(ترور، جنگ، کودتا، محاصره) برای حفظ استقلال خود در زمینه تمامیت ارضی، موشک، هسته ایی، مقاومت تحمل نموده و هیچ احتیاجی به توافق با یانکی متجاوز ندارد.
والسلام
از توجه شما به این مطلب متشکرم.
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
1
پاسخ
فیک نیوز
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