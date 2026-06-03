صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
پس از اخطار کتبی سازمان حمایت مطرح شد؛

روایت مخاطبان تابناک از خدمات لاکچری مدیران‌خودرو / ۸ ماه انتظار فقط برای یک سپر!

بازار خودروی ایران در میانه یک جنگ تمام‌عیار میانِ حقوق مصرف‌کننده و انحصارطلبان قرار گرفته است . مدیران‌خودرو با جرأتی غیرقابل وصف، قیمت‌ها را شبانه دو برابر کردند، اما صدای خرد شدن استخوان خریداران تحت فشار این سودهای ۵۰۰ درصدی، بلندتر از هر تبلیغاتی شنیده شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۹۰
| |
1861 بازدید
|
۱۵

روایت مخاطب تابناک از خدمات لاکچری مدیران‌خودرو / ۸ ماه انتظار فقط برای یک سپر!

زلزله ۱۰۰ درصدی در لیست قیمت‌های مدیران‌خودرو، شوکی بود که حتی بیانیه فوری سازمان حمایت هم نتوانست لرزه‌های آن را در بازار آرام کند؛ درادامه این گزارش به ذکر روایت های مخاطبان تابناک علیه شرکتی که سودهای ۵۰۰ درصدی را حق خود و انتظار ۸ ماهه برای یک سپر را سهم مشتری می‌داند می پردازیم، اما سوال مهم این است که آیا وقت آن نرسیده که شورای عالی امنیت ملی و مجلس، با شکستن سد واردات من‌درآوردی، بساط شبیخون‌های شبانه و رانت‌های ریشه‌دار را برچینند؟
 
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، درحالی که بازار خودرو در رکودی سنگین به سر می‌برد، شرکت مدیران‌خودرو با یک تصمیم غافلگیرانه، قیمت محصولات خود را تا ۱۰۰ درصد افزایش داد که بلافاصله با واکنش تند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مواجه شد اما این پرسش در فضای عمومی باقیست که چطور یک شرکت مونتاژکار جرأت می کند برخلاف تمامی پروتکل‌ها، چنین شوک قیمتی به بازار وارد کند؟ واکنش مخاطبان تابناک به این موضوع، ابعاد گسترده‌تری از این بحران را فاش می‌کند که در ادامه، چکیده‌ای از تندترین و کلیدی‌ترین نظرات ذینفعان و مصرف‌کنندگان را می‌خوانید:
 
 تعارض منافع؛ وقتی ناظر و منظور یکی هستند!
 
بسیاری از مخاطبان، ریشه این بی‌قانونی را در نفوذ برخی چهره‌ها می‌بینند به طوری که یکی از مخاطبان تابناک گفت : تعجبی ندارد! وقتی مدیران سابق و حال حاضر دولتی عموماً شاغل در وزارت صنایع سابق خودشان صاحب شرکت‌های قطعه‌سازی یا واردات قطعه هستند، چطور انتظار دارید علیه خودشان قانون وضع کنند؟ این انحصار، حاصل رانت همین مدیران است.
 
سودهای نجومی؛ کیمیاگری در بازار خودرو!
بررسی محاسباتی مردم نشان می‌دهد سود این شرکت‌ها از مرزهای تخیل فراتر رفته است؛ بنابراین وقتی خودروی ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی به ۹ میلیارد تومان می‌رسد، یعنی ۵۰۰ درصد سود! حتی کیمیاگری هم چنین سودی ندارد. چطور یک مونتاژکار اجازه می‌یابد بدون هیچ تغییر کیفی، قیمت را ۵ برابر کند در حالی که بهترین برندهای جهانی با ۳۰ هزار دلار در دسترس است ؟
 
آپشن‌های پلاستیکی و تکنولوژی پوشالی
 
یکی دیگر از مخاطبان تابناک که تجربه بررسی نزدیک برندهای جدید این شرکت مانند اکستریم را داشته است اعلام کرده است : فریب ظاهر را نخورید؛ خودروی اکستریم همان تیگو ۸ است که فقط چند درب و کلید پلاستیکی اتوماتیک به آن اضافه کرده‌اند و با نرم‌افزار، مودهای موتور را تغییر داده‌اند تا بگویند لاکچری است! دریغ از ذره‌ای استفاده از زه استیل یا ارتقای سیستم مکانیکی. فقط بزک کرده‌اند تا گران‌تر بفروشند.
 
فاجعه خدمات پس از فروش؛ ۸ ماه انتظار برای یک سپر!
 
مالکان این خودروها از خدمات پس از فروش به عنوان یک شکنجه یاد می‌کنند و می گوید: ماشین یک‌ساله را به دلیل نبود سپر عقب ۸ ماه در پارکینگ خواباندم! بیش از ۲۰ بار پیگیری کردم تا بالاخره با هزینه خودم تعویض کردند و گارانتی در این شرکت‌ها فقط یک شوخی است؛ دست مردم را بسته‌اید و واردات را ممنوع کرده‌اید تا این‌ها هر بلایی می‌خواهند سر ما بیاورند.
 
البته رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت مدیران خودرو اخطار کتبی داده است تا هیچ گونه فروشی با قیمت های خودسرانه انجام ندهد و مردم نیز از خرید محصولات این شرکت تا تعیین تکلیف قانونی اجتناب کنند. 
 
به گزارش تابناک ، به نظر می رسد مقصر اصلی این وضعیت، سیاست‌های غلط دولت در کنترل واردات است و تا زمانی که واردات خودرو توسط مردم و بدون محدودیت‌های من‌درآوردی آزاد نشود، بساط این شبیخون‌های قیمتی برچیده نخواهد شد و افکار عمومی منتظر است ببیند آیا برخورد سازمان حمایت در حد یک «بیانیه» باقی می‌ماند یا لغو امتیاز و جریمه‌های سنگین در انتظار این مونتاژکار متخلف خواهد بود؟
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت محصولات مدیران خودرو گرانی مدیران خودرو سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان واردات خودرو قیمت تیگو ۸
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
15
4
پاسخ
سپر ضروری نیست مهم جلوبندیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
سئوالات اساسی ملت !!!!!!! الان قانون حمایت از مصرف کننده کجاست؟؟؟؟؟ الان تعزیرات حکومتی برای قیمت های نجومی کجاستت؟؟؟ دادستان مدیع العمو م کجاست ؟؟؟؟؟ بندی که وزارت سمت برای هرشخص یا شرکتی که میخواهد واردات خودرو انجام دهد باید برای مدت 10 سال خدمات به روز داشته باشد کجاست؟؟؟؟؟؟؟ سازمان بازرسی کجاست؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
همین خدماتی هم که ارائه میدن،از سر مردمی که برای خرید این خودروها،تو صف وامیستن،زیادیه،مملکت مردم دانا میخواهد
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
28
پاسخ
معلوم نیست نمایندگان مجلس و قوه قضائیه چه می کنند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
اتفاقا من به آقای کوثری نماینده مجلس در همین موارد نامه زدم ولی دریغ از یک تماس تلفنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
37
پاسخ
با لندکروز تو کردستان عراق هندوانه میفروشن، بعد لندکروز ۲۰۱۵ تو ایران شده لاکچری خفن.
اگه راست میگین واردات رو مثل آدم باز کنین هیچکس به محصولات داخلی نیاز نداره
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
23
پاسخ
اگر مسئولین نمی توانند جلو گرانفروشی را بگیرند اعلام کنند مردم درب مدیران خودرو را گل میگیرند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
بزن زنگو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
کدوم مردم؟؟؟!!هموناییکه برای خرید این به اصطلاح خودروها،برای تو صف واسادن،باهم مسابقه میذارن؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
18
پاسخ
وقتی مدیران دولتی خودشون سرمایه گذار کسب و کارها میشن یا به صورت علنی یا در پشت پرده عاقبت همین میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
19
پاسخ
سرتاپای خودروسازی در ایران یک کرباسند ، همه مثل هم یکی از یکی گل و بلبل ترند ، درد یکی و درمان یکی است فقط کسی دنبال درمان نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
13
پاسخ
آریزو خاموش تو پارکینگ آتش گرفت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
8
پاسخ
همین خودروها تو پامستان 600 میلیونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
10
پاسخ
خب تقصیر خودتونه . . . توی مملکتی که پراید و لندکروز فرقی نداره شما همون پراید رو سوار شو چرا از مدیران خودرو ماشین میخرید ؟
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
11
پاسخ
همون کاری که برای دو برابر شد دلار میکنن
نرخ رسمی ارز مملکت یه شبه دوبرابر شد
هیچ کس صداش در نیمد
مشخص بود همه چیز شدیدا گرون میشه
فقط خودرو نیست که اینطور رفته بالا
چی گرون نشده؟
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m74
tabnak.ir/005m74