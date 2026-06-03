پس از اخطار کتبی سازمان حمایت مطرح شد؛
روایت مخاطبان تابناک از خدمات لاکچری مدیرانخودرو / ۸ ماه انتظار فقط برای یک سپر!
بازار خودروی ایران در میانه یک جنگ تمامعیار میانِ حقوق مصرفکننده و انحصارطلبان قرار گرفته است . مدیرانخودرو با جرأتی غیرقابل وصف، قیمتها را شبانه دو برابر کردند، اما صدای خرد شدن استخوان خریداران تحت فشار این سودهای ۵۰۰ درصدی، بلندتر از هر تبلیغاتی شنیده شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۹۰| |
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زلزله ۱۰۰ درصدی در لیست قیمتهای مدیرانخودرو، شوکی بود که حتی بیانیه فوری سازمان حمایت هم نتوانست لرزههای آن را در بازار آرام کند؛ درادامه این گزارش به ذکر روایت های مخاطبان تابناک علیه شرکتی که سودهای ۵۰۰ درصدی را حق خود و انتظار ۸ ماهه برای یک سپر را سهم مشتری میداند می پردازیم، اما سوال مهم این است که آیا وقت آن نرسیده که شورای عالی امنیت ملی و مجلس، با شکستن سد واردات مندرآوردی، بساط شبیخونهای شبانه و رانتهای ریشهدار را برچینند؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، درحالی که بازار خودرو در رکودی سنگین به سر میبرد، شرکت مدیرانخودرو با یک تصمیم غافلگیرانه، قیمت محصولات خود را تا ۱۰۰ درصد افزایش داد که بلافاصله با واکنش تند سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان مواجه شد اما این پرسش در فضای عمومی باقیست که چطور یک شرکت مونتاژکار جرأت می کند برخلاف تمامی پروتکلها، چنین شوک قیمتی به بازار وارد کند؟ واکنش مخاطبان تابناک به این موضوع، ابعاد گستردهتری از این بحران را فاش میکند که در ادامه، چکیدهای از تندترین و کلیدیترین نظرات ذینفعان و مصرفکنندگان را میخوانید:
تعارض منافع؛ وقتی ناظر و منظور یکی هستند!
بسیاری از مخاطبان، ریشه این بیقانونی را در نفوذ برخی چهرهها میبینند به طوری که یکی از مخاطبان تابناک گفت : تعجبی ندارد! وقتی مدیران سابق و حال حاضر دولتی عموماً شاغل در وزارت صنایع سابق خودشان صاحب شرکتهای قطعهسازی یا واردات قطعه هستند، چطور انتظار دارید علیه خودشان قانون وضع کنند؟ این انحصار، حاصل رانت همین مدیران است.
سودهای نجومی؛ کیمیاگری در بازار خودرو!
بررسی محاسباتی مردم نشان میدهد سود این شرکتها از مرزهای تخیل فراتر رفته است؛ بنابراین وقتی خودروی ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی به ۹ میلیارد تومان میرسد، یعنی ۵۰۰ درصد سود! حتی کیمیاگری هم چنین سودی ندارد. چطور یک مونتاژکار اجازه مییابد بدون هیچ تغییر کیفی، قیمت را ۵ برابر کند در حالی که بهترین برندهای جهانی با ۳۰ هزار دلار در دسترس است ؟
آپشنهای پلاستیکی و تکنولوژی پوشالی
یکی دیگر از مخاطبان تابناک که تجربه بررسی نزدیک برندهای جدید این شرکت مانند اکستریم را داشته است اعلام کرده است : فریب ظاهر را نخورید؛ خودروی اکستریم همان تیگو ۸ است که فقط چند درب و کلید پلاستیکی اتوماتیک به آن اضافه کردهاند و با نرمافزار، مودهای موتور را تغییر دادهاند تا بگویند لاکچری است! دریغ از ذرهای استفاده از زه استیل یا ارتقای سیستم مکانیکی. فقط بزک کردهاند تا گرانتر بفروشند.
فاجعه خدمات پس از فروش؛ ۸ ماه انتظار برای یک سپر!
مالکان این خودروها از خدمات پس از فروش به عنوان یک شکنجه یاد میکنند و می گوید: ماشین یکساله را به دلیل نبود سپر عقب ۸ ماه در پارکینگ خواباندم! بیش از ۲۰ بار پیگیری کردم تا بالاخره با هزینه خودم تعویض کردند و گارانتی در این شرکتها فقط یک شوخی است؛ دست مردم را بستهاید و واردات را ممنوع کردهاید تا اینها هر بلایی میخواهند سر ما بیاورند.
البته رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت مدیران خودرو اخطار کتبی داده است تا هیچ گونه فروشی با قیمت های خودسرانه انجام ندهد و مردم نیز از خرید محصولات این شرکت تا تعیین تکلیف قانونی اجتناب کنند.
به گزارش تابناک ، به نظر می رسد مقصر اصلی این وضعیت، سیاستهای غلط دولت در کنترل واردات است و تا زمانی که واردات خودرو توسط مردم و بدون محدودیتهای مندرآوردی آزاد نشود، بساط این شبیخونهای قیمتی برچیده نخواهد شد و افکار عمومی منتظر است ببیند آیا برخورد سازمان حمایت در حد یک «بیانیه» باقی میماند یا لغو امتیاز و جریمههای سنگین در انتظار این مونتاژکار متخلف خواهد بود؟
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۵
سپر ضروری نیست مهم جلوبندیه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
معلوم نیست نمایندگان مجلس و قوه قضائیه چه می کنند؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
با لندکروز تو کردستان عراق هندوانه میفروشن، بعد لندکروز ۲۰۱۵ تو ایران شده لاکچری خفن.
اگه راست میگین واردات رو مثل آدم باز کنین هیچکس به محصولات داخلی نیاز نداره
اگه راست میگین واردات رو مثل آدم باز کنین هیچکس به محصولات داخلی نیاز نداره
اگر مسئولین نمی توانند جلو گرانفروشی را بگیرند اعلام کنند مردم درب مدیران خودرو را گل میگیرند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ناشناس| |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
وقتی مدیران دولتی خودشون سرمایه گذار کسب و کارها میشن یا به صورت علنی یا در پشت پرده عاقبت همین میشه.
سرتاپای خودروسازی در ایران یک کرباسند ، همه مثل هم یکی از یکی گل و بلبل ترند ، درد یکی و درمان یکی است فقط کسی دنبال درمان نیست
خب تقصیر خودتونه . . . توی مملکتی که پراید و لندکروز فرقی نداره شما همون پراید رو سوار شو چرا از مدیران خودرو ماشین میخرید ؟
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