جزئیات نحوه برگزاری تشییع رهبر شهید انقلاب اعلام شد
محل خاکسپاری امام شهید طبق وصیت ایشان و توصیههای نزدیکانشان در مرقد مطهر امام رضا علیهالسلام خواهد بود و در آنجا آرام خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۸۹| |
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به گزارش تابناک؛ توکلی زاده معاون امور اجرایی شهرداری اعلام کرد: محل خاکسپاری امام شهید طبق وصیت ایشان و توصیههای نزدیکانشان در مرقد مطهر امام رضا علیهالسلام خواهد بود و در آنجا آرام خواهد گرفت.
احتمالا مراسم در پایان ذیالحجه و اوایل محرم برگزار شود.
مشهد نیز فضای خاص خود را دارد؛ زیرا شرق کشور، به احتمال زیاد، بیشترین حضور را از کشورهای همسایه خواهد داشت. احتمالا از عزیزان پاکستانی، افغانستانی، هندی و بنگلادشی و مردم کشمیر در مشهد پذیرایی خواهند شد.
برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در عراق در حال بررسی است.
تشییع پیکر رهبر شهید در سه شهر تهران، قم و مشهد قطعی است و در حال تدارک برای جمعیتی بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در پایتخت هستیم.
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