نبض خبر
ادعای وزیر دفاع اسرائیل درباره توافق ترامپ و نتانیاهو + زیرنویس
یسرائیل کاتس وزیر دفاع رژیم اسرائیل مدعی شد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در مکالمه تلفنی توافق کردهاند که عدم حمله به بیروت از سوی اسرائیل در مقابل عدم حمله به شهرکهای رژیم اسرائیل از سوی حزب الله لبنان است و جنگ در سایر نقاط لبنان ادامه خواهد داشت! کاتس تاکید کرد آتش بسی در کار نیست و اگر به شهرکهای رژیم صهیونیستی حمله شود، اسرائیل نیز ضاحیه را بمباران میکند. ادعاهای کاتس را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط