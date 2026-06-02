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کد خبر:۱۳۷۶۵۸۶
کد خبر:۱۳۷۶۵۸۶
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نبض خبر

ادعای وزیر دفاع اسرائیل درباره توافق ترامپ و نتانیاهو + زیرنویس

یسرائیل کاتس وزیر دفاع رژیم اسرائیل مدعی شد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در مکالمه تلفنی توافق کرده‌اند که عدم حمله به بیروت از سوی اسرائیل در مقابل عدم حمله به شهرک‌های رژیم اسرائیل از سوی حزب الله لبنان است و جنگ در سایر نقاط لبنان ادامه خواهد داشت! کاتس تاکید کرد آتش بسی در کار نیست و اگر به شهرک‌های رژیم صهیونیستی حمله شود، اسرائیل نیز ضاحیه را بمباران می‌کند. ادعاهای کاتس را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر یسرائیل کاتس دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو جنگ اسرائیل و لبنان ویدیو
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