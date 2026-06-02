به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق هماهنگی‌ها تیم ملی ایران قرار است در سه بازی مرحله گروهی جام جهانی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر با لباس‌های یک دست سفید به زمین برود.

۹ روز تا شروع جام جهانی، شماره پیراهن بازیکنان تیم ملی هم مشخص شد.

۱ - علیرضا بیرانوند ۲ - صالح حردانی ۳ - احسان حاج‌صفی ۴ - شجاع خلیل‌زاده

۵ - میلاد محمدی ۶ - سعید عزت‌اللهی ۷- علیرضا جهانبخش ۸ - محمد محبی

۹ - مهدی طارمی ۱۰ - مهدی قائدی

۱۱- علی علیپور ۱۲ - پیام نیازمند

۱۳ - حسین کنعانی‌زادگان

۱۴ - سامان قدوس ۱۵- روزبه چشمی

۱۶ - مهدی ترابی ۱۷ - آریا یوسفی

۱۸- امیرحسین حسین‌زاده ۱۹ - علی نعمتی

۲۰ - شهریار مغانلو ۲۱ - محمد قربانی

۲۲ - سید حسین حسینی ۲۳ - رامین رضاییان ۲۴- دنیس درگاهی ۲۵ - دانیال ایری ۲۶ - امیرمحمد رزاقی‌نیا