اعلام شماره پیراهن بازیکنان تیمملی
شماره پیراهن بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۸۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق هماهنگیها تیم ملی ایران قرار است در سه بازی مرحله گروهی جام جهانی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر با لباسهای یک دست سفید به زمین برود.
۹ روز تا شروع جام جهانی، شماره پیراهن بازیکنان تیم ملی هم مشخص شد.
۱ - علیرضا بیرانوند ۲ - صالح حردانی ۳ - احسان حاجصفی ۴ - شجاع خلیلزاده
۵ - میلاد محمدی ۶ - سعید عزتاللهی ۷- علیرضا جهانبخش ۸ - محمد محبی
۹ - مهدی طارمی ۱۰ - مهدی قائدی
۱۱- علی علیپور ۱۲ - پیام نیازمند
۱۳ - حسین کنعانیزادگان
۱۴ - سامان قدوس ۱۵- روزبه چشمی
۱۶ - مهدی ترابی ۱۷ - آریا یوسفی
۱۸- امیرحسین حسینزاده ۱۹ - علی نعمتی
۲۰ - شهریار مغانلو ۲۱ - محمد قربانی
۲۲ - سید حسین حسینی ۲۳ - رامین رضاییان ۲۴- دنیس درگاهی ۲۵ - دانیال ایری ۲۶ - امیرمحمد رزاقینیا
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