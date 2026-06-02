پوستر جدید داعش و تهدید میزبانان جامجهانی
به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ اگرچه جامجهانی ۲۰۲۶ یکی از ویژهترین دورههای جامجهانی است، اما این تورنمنت جهانی تا این لحظه حواشی بسیاری را از نظر امنیتی پشت سر گذاشته است و در تازهترین اتفاق گروهک تروریستی داعش با انتشار تصویری از پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان، وی و ورزشگاههای میزان جامجهانی را تهدید کرده است. این گروهک تروریستی به طور صریح به نیروهای خود اعلام کرده است: «ای مجاهد، به استادیومهای آنها حمله کن و پاپ را هدف قرار بده.»
در این پوستر به سفر پاپ به جزایر قناری درست در روزی که قرار است سوت آغاز بازیهای جامجهانی به صدا در آید اشاره شده است. برگزاری جامجهانی ۲۰۲۶ به میزبانی سه کشور کانادا، مکزیک و آمریکا موجب شده است این دوره از بازیهای از لحاظ امنیتی با چالشهای بسیاری روبهرو شود و باید دید در نهایت این سه کشور توانایی برگزاری بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان را خواهند داشت یا خیر.