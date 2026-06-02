برگزاری حضوری امتحانات نهایی به شرط مجوز شعام

وزیر آموزش و پرورش دو گزینه احتمالی برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان را تشریح کرد و از برگزاری آزمون مدارس نمونه‌دولتی و استعدادهای درخشان (سمپاد) با حضور ۶۰۰ هزار دانش آموز در ۲۹ خرداد برگزار خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت برگزاری آزمون نهایی دانش‌آموزان و همچنین خسارات وارده بر مدارس و فضا‌های آموزشی در دوران جنگ تحمیلی سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در ابن جلسه اظهار کرد: آزمون مدارس نمونه دولتی و استعداد‌های درخشان (سمپاد) با حضور ۶۰۰ هزار دانش‌آموز در ۲۹ خرداد برگزار خواهد شد.

وی در خصوص برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان نیز، گفت: دو سناریو را در این زمینه مدنظر داریم؛ یکی برگزاری آزمون به‌صورت حضوری از ۱۳ تیرماه که منوط به دریافت مجوز‌های لازم از شورای عالی امنیت ملی است.

کاظمی ادامه داد: دوم؛ اگر شرایط کشور به گونه‌ای بود که به هر دلیل امکان برگزاری امتحان نهایی فراهم نبود، آزمون‌های پایه یازدهم و دوازدهم را هم همانند سایر پایه‌های تحصیلی، به صورت داخلی برگزار خواهیم کرد تا امکان فارغ‌التحصیلی داشته و در رشته‌هایی که نیازمند شرکت در آزمون سراسری نیست، پذیرش شوند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: البته دانش‌آموزانی که قصد شرکت در کنکور و بهره‌مندی از سوابق تحصیلی دارند، باید در اولین فرصت ممکن در امتحانات نهایی که در هر صورت ۱۵ روز بعد از عادی شدن شرایط در کشور برگزار خواهد شد، شرکت کنند.