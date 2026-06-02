صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برگزاری حضوری امتحانات نهایی به شرط مجوز شعام

وزیر آموزش و پرورش دو گزینه احتمالی برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان را تشریح کرد و از برگزاری آزمون مدارس نمونه‌دولتی و استعدادهای درخشان (سمپاد) با حضور ۶۰۰ هزار دانش آموز در ۲۹ خرداد برگزار خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۸۱
| |
1042 بازدید
برگزاری حضوری امتحانات نهایی به شرط مجوز شعام

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر آموزش و پرورش و معاونان وزارت آموزش و پرورش آخرین وضعیت برگزاری آزمون نهایی دانش‌آموزان و همچنین خسارات وارده بر مدارس و فضا‌های آموزشی در دوران جنگ تحمیلی سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در ابن جلسه اظهار کرد: آزمون مدارس نمونه دولتی و استعداد‌های درخشان (سمپاد) با حضور ۶۰۰ هزار دانش‌آموز در ۲۹ خرداد برگزار خواهد شد.

وی در خصوص برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان نیز، گفت: دو سناریو را در این زمینه مدنظر داریم؛ یکی برگزاری آزمون به‌صورت حضوری از ۱۳ تیرماه که منوط به دریافت مجوز‌های لازم از شورای عالی امنیت ملی است.

کاظمی ادامه داد: دوم؛ اگر شرایط کشور به گونه‌ای بود که به هر دلیل امکان برگزاری امتحان نهایی فراهم نبود، آزمون‌های پایه یازدهم و دوازدهم را هم همانند سایر پایه‌های تحصیلی، به صورت داخلی برگزار خواهیم کرد تا امکان فارغ‌التحصیلی داشته و در رشته‌هایی که نیازمند شرکت در آزمون سراسری نیست، پذیرش شوند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: البته دانش‌آموزانی که قصد شرکت در کنکور و بهره‌مندی از سوابق تحصیلی دارند، باید در اولین فرصت ممکن در امتحانات نهایی که در هر صورت ۱۵ روز بعد از عادی شدن شرایط در کشور برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
امتحانات حضوری امتحانات نهایی شورای عالی امنیت ملی سمپاد
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تجمع اعتراضی دانش‌آموزان مقابل وزارت آموزش‌وپرورش
ایران در حال بررسی پیشنهاد جدید آمریکا
نحوه برگزاری امتحانات نهایی مشخص شد
زمان برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m6v
tabnak.ir/005m6v