منع سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق
وزارت کشور بحرین از منع سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق به دلایل امنیتی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۸۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت کشور بحرین روز سهشنبه از منع سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق خبر داد و تاکید کرد که این اقدام با توجه به ادامه اوضاع پرتنش امنیتی اتخاذ شده است.
شایان ذکر است، بعد از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و حملات این دو رژیم به ایران از خاک کشورهای عربی منطقه از جمله بحرین واکنشهای زیادی در فضای داخلی این کشورها در میان مردم ثبت شده است. متعاقبا دولت کشورهای عربی منطقه به ویژه بحرین نسبت به ساکت کردن اعتراضهای مردمی اقدام کرده است.
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