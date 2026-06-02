پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر در اردیبهشت امسال با وجود محدودیت‌های عملیاتی ناشی از شرایط خاص، در شاخص‌های کلیدی عملکردی رشد سه رقمی داشتند. منابع مستقیم ۱۸۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و مبلغ صدور کارت هدیه نیز با رشد ۱۰۹ درصدی مواجه بود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۵، بخشی از پیشخوان‌های شهرنت به دلیل شرایط خاص عملیاتی، با محدودیت‌هایی در ارائه خدمات مواجه بودند. در حالیکه در این دوره حدود ۱۰ درصد از پیشخوان‌ها به طور موقت از چرخه بهره‌برداری خارج شده بودند، روند توسعه و رشد عملکرد شبکه شهرنت حفظ شد و شاخص‌های کلیدی این پروژه بهبود یافت.

بر اساس آمارهای ثبت‌شده، منابع مستقیم پیشخوان‌های شهرنت در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۲ درصد رشد داشته است؛ همچنین تعداد صدور کارت هدیه در این ماه نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۱۷۰ هزار عدد افزایش یافت و مبلغ صدور کارت هدیه نیز رشد ۱۰۹ درصدی را تجربه کرد.

در بخش تراکنش‌ها نیز پروژه شهرنت موفق به ثبت ۴۲۸ هزار و ۲۴۴ تراکنش بیشتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد. علاوه بر این، کیفیت عملکرد پیشخوان‌ها ارتقا یافت و سهم پیشخوان‌های دارای گرید A افزایش پیدا کرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده بهبود استانداردهای عملیاتی و خدمات‌رسانی در شبکه شهرنت است.

در حوزه زیرساخت و بهبود خدمات نیز اقدامات متعددی در اردیبهشت‌ امسال انجام شد. بازسازی کامل شهرنت زاهدان، نصب و راه‌اندازی ۴۸ دستگاه وب‌کیوسک نانتیان، تعویض تابلوهای تبلیغاتی در چند پیشخوان منتخب، تکمیل نصب باتری‌های UPS در ۱۳۰ پیشخوان از جمله مهم‌ترین این اقدامات به شمار می‌رود.

در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای، پیشخوان شهرنت در ساختمان شرکت همراه اول نیز راه‌اندازی و عملیاتی شد که این اقدام با هدف گسترش خدمات بانکی، توسعه دسترسی مشتریان و جذب منابع جدید صورت گرفت. همچنین در راستای بهینه‌سازی شبکه و ارتقای بهره‌وری پیشخوان‌ها، شهرنت «شایان» شیراز به محل جدید منتقل و جایگزین پیشخوان غیرفعال «صدرا ۱» شیراز شد. این جابه‌جایی با هدف افزایش ظرفیت جذب منابع و ارتقای حجم تراکنش‌ها انجام شده است.

در اقدامی مشابه، شهرنت «شهرداری بروجرد ناحیه ۱» نیز منتقل و جایگزین پیشخوان غیرفعال «عارف قزوین» شد تا ظرفیت عملیاتی این بخش احیا شده و روند جذب منابع و تراکنش‌ها بار دیگر در مسیر رشد قرار گیرد.

عملکرد شهرنت‌ها در اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۵ بیانگر اثربخشی اقدامات اجرایی، برنامه‌های هدفمند و مدیریت کارآمد پیشخوان‌های شهرنت است؛ روندی که می‌تواند جایگاه شهرنت را در توسعه خدمات بانکی حضوری و تقویت ارتباط با مشتریان بیش از پیش تثبیت کرده و با تمرکز بر بهبود زیرساخت‌ها، توسعه خدمات و ارتقای کیفیت پیشخوان‌ها، به اهداف عملیاتی و کسب‌وکاری خود دست یابد.

در حال حاضر در پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر امکان دریافت خدمات بانکی شامل افتتاح حساب، صدور کارت نقدی و کارت هدیه، واریز و برداشت وجه، انتقال وجه (ساتنا، شبا،‌ پل، کارت به کارت)، پرداخت قبض، خرید قسطی انواع بیمه و… وجود دارد.