صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تمهیدات مترو برای زائران در روز ۱۴ خرداد

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از آمادگی کامل شبکه مترو برای ارائه خدمات ویژه به زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۶۷
| |
1015 بازدید
تمهیدات مترو برای زائران در روز ۱۴ خرداد

به گزارش تابناک به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، مسعود لطفی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام راحل در روز ۱۴ خردادماه، تمهیدات ویژه‌ای در شبکه مترو، به‌ویژه در خط یک، پیش‌بینی و اجرا شده است.

وی افزود: تمامی بخش‌های عملیاتی، فنی، پشتیبانی و خدماتی متروی تهران در آماده‌باش کامل قرار دارند و وضعیت سرویس‌دهی در تمامی خطوط از طریق مرکز کنترل عملیات، سامانه‌های نظارت تصویری و سایر سامانه‌های هوشمند به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌شود تا خدمات‌رسانی مطلوب، ایمن و مستمر به زائران و شهروندان ارائه شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان مترو تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم سفرها، تمهیدات لازم برای اعزام قطار‌های فوق‌العاده در صورت نیاز در نظر گرفته شده است و در تمامی ایستگاه‌های منتهی به حرم مطهر، نیرو‌های عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی در آماده‌باش کامل خواهند بود.

لطفی در خصوص خدمات روز ۱۵ خردادماه نیز گفت:هم‌زمان با برگزاری نماز عبادی ـ سیاسی جمعه در جوار مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)، متروی تهران با برنامه‌ریزی ویژه و افزایش آمادگی عملیاتی، خدمات لازم را برای تسهیل رفت‌وآمد نمازگزاران ارائه خواهد کرد.

وی افزود: ایستگاه حرم مطهر به‌عنوان اصلی‌ترین درگاه دسترسی به محل برگزاری مراسم، با آمادگی کامل تجهیزات و تأسیسات، استقرار نیرو‌های راهنمای مسافر و پیش‌بینی ظرفیت لازم برای مدیریت جمعیت، آماده خدمت‌رسانی خواهد بود. همچنین در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت اعزام قطار‌ها افزایش یافته و سرفاصله حرکت قطار‌ها در خطوط منتهی به ایستگاه حرم مطهر متناسب با شرایط بهره‌برداری تنظیم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان خاطرنشان کرد: متروی تهران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، فنی و پشتیبانی خود، در کنار زائران و شهروندان خواهد بود تا مراسم سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و نماز جمعه ۱۵ خردادماه در فضایی منظم، ایمن و با سهولت دسترسی برگزار شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مترو تمهیدات زائران حرم امام خمینی 14 خرداد
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه شورای نگهبان به مناسبت ۱۴ خرداد
ارتش: مقابل توطئه‌های دشمنان ایستاده‌ایم
زمان بازگشت حجاج ایرانی به کشور اعلام شد
زاکانی: مترو همچنان رایگان است
جزئیات برگزاری مراسم سالگرد امام راحل
طرح رایگان‌شدن دائمی مترو و اتوبوس به کجا رسید؟
جزئیات تعطیلی سینماهای کشور در این روزها
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m6h
tabnak.ir/005m6h