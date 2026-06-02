تمهیدات مترو برای زائران در روز ۱۴ خرداد

به گزارش تابناک به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، مسعود لطفی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام راحل در روز ۱۴ خردادماه، تمهیدات ویژه‌ای در شبکه مترو، به‌ویژه در خط یک، پیش‌بینی و اجرا شده است.

وی افزود: تمامی بخش‌های عملیاتی، فنی، پشتیبانی و خدماتی متروی تهران در آماده‌باش کامل قرار دارند و وضعیت سرویس‌دهی در تمامی خطوط از طریق مرکز کنترل عملیات، سامانه‌های نظارت تصویری و سایر سامانه‌های هوشمند به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌شود تا خدمات‌رسانی مطلوب، ایمن و مستمر به زائران و شهروندان ارائه شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان مترو تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم سفرها، تمهیدات لازم برای اعزام قطار‌های فوق‌العاده در صورت نیاز در نظر گرفته شده است و در تمامی ایستگاه‌های منتهی به حرم مطهر، نیرو‌های عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی در آماده‌باش کامل خواهند بود.

لطفی در خصوص خدمات روز ۱۵ خردادماه نیز گفت:هم‌زمان با برگزاری نماز عبادی ـ سیاسی جمعه در جوار مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)، متروی تهران با برنامه‌ریزی ویژه و افزایش آمادگی عملیاتی، خدمات لازم را برای تسهیل رفت‌وآمد نمازگزاران ارائه خواهد کرد.

وی افزود: ایستگاه حرم مطهر به‌عنوان اصلی‌ترین درگاه دسترسی به محل برگزاری مراسم، با آمادگی کامل تجهیزات و تأسیسات، استقرار نیرو‌های راهنمای مسافر و پیش‌بینی ظرفیت لازم برای مدیریت جمعیت، آماده خدمت‌رسانی خواهد بود. همچنین در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت اعزام قطار‌ها افزایش یافته و سرفاصله حرکت قطار‌ها در خطوط منتهی به ایستگاه حرم مطهر متناسب با شرایط بهره‌برداری تنظیم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان خاطرنشان کرد: متروی تهران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، فنی و پشتیبانی خود، در کنار زائران و شهروندان خواهد بود تا مراسم سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و نماز جمعه ۱۵ خردادماه در فضایی منظم، ایمن و با سهولت دسترسی برگزار شود.