جزئیات طرح رایگان شدن دائم مترو و اتوبوس در تهران
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران، درباره طرح رایگان شدن دائم تردد شهروندان با مترو و اتوبوسهای بی آر تی، اظهار کرد: در جلسه امروز شورای شهر این طرح مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا در فضایی مثبت به بررسی جزئیات و بندهای آن پرداختند.
وی ادامه داد: موافقین و مخالفین درباره بندهای این طرح نکات خود را مطرح کردند، اما فرصت به جمع بندی نهایی و رأی گیری فراهم نشد و به جلسه بعد موکول شد. مصوب شد یکشنبه جلسهای برای رسیدن به نتیجه درباره این طرح برگزار شود.
به گفته نادعلی؛ مفاد این طرح بعد از تصویب و تأیید فرمانداری ابلاغ میشود و شهرداری تهران موظف است از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به اجرای آن اقدام کند.
تبصرههای این طرح به شرح ذیل است:
تبصره یکم اصلاحی: شـــهرداری تهران مکلف اســـت برای اشـــخا ذیل نســـبت به اراخه ادمات حمل و نقل عمومی در شـــبکه ارو مترو و اتوبوسهای تندرو حسب مورد به میزان تخفیف مشخص شده اقدام کند:
مطابق تبصره نهم، بهرهمندی از تمامی تخفیفها و تسهیلات پیشبینیشده در این مصوبه برای گروههای مشمول، منوط به احراز هویت و تأیید شرایط متقاضیان بر اساس کد ملی و معرفی از سوی مراجع قانونی ذیصلاح خواهد بود.
در تبصره دهم نیز سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (فاوا) موظف شده است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه، زیرساختهای فنی، بانکهای اطلاعاتی و سامانههای نرمافزاری مورد نیاز برای ثبتنام، صحتسنجی اطلاعات و صدور کارتبلیتهای الکترونیک هوشمند ویژه گروههای مشمول را فراهم کند.
بر اساس تبصره یازدهم، سقف اعتباری در نظر گرفتهشده برای تمامی موارد موضوع مصوبه، حداکثر چهار تراکنش در روز تعیین شده و سفرهای مازاد بر این تعداد مشمول تخفیف نخواهند بود.
همچنین در تبصره دوازدهم آمده است که در صورت تأمین اعتبار و تخصیص نقدینگی لازم برای پرداخت به بخش خصوصی اتوبوسرانی، شهرداری تهران مجاز خواهد بود اجرای این مصوبه را به اتوبوسهای فعال بخش خصوصی نیز تسری دهد.
طبق تبصره سیزدهم، شهرداری تهران موظف است مفاد این مصوبه را به منظور آگاهی شهروندان اطلاعرسانی کند.
در تبصره چهاردهم نیز شهرداری مکلف شده است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه، بار مالی ناشی از اجرای آن را محاسبه کرده و هزینههای مربوط به شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه را به ردیف اعتباری «کمک زیان شرکت بهرهبرداری مترو» و هزینههای مربوط به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را به ردیف اعتباری «مابهالتفاوت بهای بلیت اتوبوس» اضافه و به صورت یکدوازدهم تخصیص و پرداخت کند. همچنین گزارش اجرای این تبصره باید در قالب تفریغ بودجه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود.
بر اساس تبصره پانزدهم، شهرداری تهران موظف است بار مالی اجرای این مصوبه را بر مبنای قوانین بالادستی از جمله «قانون توسعه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت» و در قالب توافقنامهای با دولت تنظیم کرده و نسبت به پیگیری و وصول آن اقدام کند.
در تبصره شانزدهم نیز به شهرداری تهران اجازه داده شده است حداکثر به مدت یک سال از تاریخ تصویب، خدمات حملونقل عمومی را با تخفیف ۹۰ درصدی به شهروندانی ارائه کند که وسیله نقلیه آنان در جریان جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت و از بین رفتن کامل شده است.
همچنین مطابق تبصره هفدهم، شهرداری تهران موظف است به منظور فراهم کردن امکان بهرهمندی کارکنان ادارات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی شهر تهران از مزایای این مصوبه، امکان خرید کارتبلیتهای مدتدار با تعداد بالا توسط اشخاص حقوقی را فراهم کرده و متناسب با تعداد کارتهای خریداریشده، تخفیفهای پیشبینیشده را اعمال کند.