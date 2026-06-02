بالا گرفتن جنجال بر سر حضور پرسپولیس در آسیا

به گزارش تابناک به نقل از میزان، باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی از «مصطفی زارعی» به دلیل اظهاراتش شکایت کرد.

بر اساس اعلام باشگاه پرسپولیس، موضوع شکایت، طرح ادعاها و اظهارنظرهای خلاف واقع در خصوص موضوعی است که اساساً در حیطه شرح وظایف و مسئولیت‌های ایشان نمی‌گنجد. باشگاه پرسپولیس ضمن محکوم کردن هرگونه حاشیه‌سازی غیرحرفه‌ای، تأکید دارد که حفظ آرامش افکار عمومی و پرهیز از اظهارنظرهای تخصصی در حوزه‌های خارج از اختیارات، یک اصل انکارناپذیر است.

هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از ابتدا مخالفت خود را با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و خارج از حوزه مسئولیت برخی از مدیران فدراسیون و سازمان لیگ که منجر به تشویش اذهان عمومی و تخریب وجهه باشگاه بوده اعلام داشته و بر این اساس، شکایت حقوقی از زارعی در همین راستا صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، مصطفی زارعی رئیس کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای شب گذشته درباره روند انتخاب نمایندگان ایران برای حضور در آسیا گفته بود: نام ۶ باشگاه اول جدول فعلی لیگ برتر، به AFC اعلام شده است و گفتیم که روند انتخاب نمایندگان ایران با چه سازو کاری خواهد بود. برهمین اساس جدول فعلی لیگ برتر معیار خواهد بود.

او در ادامه صحبت‌هایش بیان کرده بود: بر همین اساس تراکتور و استقلال و به همراه یکی از تیم‌های گل‌گهر و چادرملو به AFC معرفی خواهند شد و پرسپولیس قطعا در این میان شانسی ندارد. از آنجا که گل‌گهر نسبت به چادرملو یک بازی بیشتر دارد در این زمینه محل ایراد است و درحال بررسی این موضوع هستیم اما در این میان پرسپولیس قطعا شانسی برای حضور در آسیا را ندارد.