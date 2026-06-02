خبر خوش برای دانشجویان متاهل‌

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت گفت: با توجه به ضرورت توسعه زیرساخت‌ها برای تسهیل در ازدواج دانشجویان و جوانی جمعیت، اقدامات لازم برای افزایش خوابگاه‌های متاهلی تا ۴۰۰ واحد انجام شده که امید است تا پایان امسال به بهره‌برداری برسند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر مسعود حبیبی معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همایش قرآنی و آیین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره قرآن و عترت دانشکده علوم پزشکی خمین و همزمان با ایام سالروز رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) در سالن همایش‌های بیت حضرت امام راحل در خمین گفت: با توجه به ضرورت توسعه زیرساخت‌ها برای تسهیل در ازدواج دانشجویان و جوانی جمعیت، اقدامات لازم برای افزایش خوابگاه‌های متاهلی تا ۴۰۰ واحد انجام شده که امید است تا پایان امسال به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی از زوج‌های دانشجو افزود: در حال حاضر ۹۸ هزار تخت خوابگاهی برای دانشجویان مجرد و حدود یک‌هزار و ۲۰۰ سوئیت برای متأهلین در سطح کشور فعال است.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: علاوه بر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، وام‌های ودیعه مسکن متأهلی نیز افزایش یافته است که به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بر این اساس، به هر فرد متأهل مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وام ودیعه مسکن تعلق می‌گیرد و در صورتی که زوجین هر دو دانشجو باشند، این مبلغ افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر بهداشت درباره برنامه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها با توجه به شرایط روز کشور، بر رویکرد مشارکت‌محور تأکید کرد و گفت: یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های وزارت بهداشت، دخیل کردن دانشجویان در تصمیم‌سازی‌های حوزه فرهنگی و دانشجویی است که از طریق تشکیل مجامع و کانون‌های دانشجویی در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال اجراست.

در پایان معاون وزیر بهداشت با اشاره به خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های آموزشی و درمانی در جریان حملات جنایتکارانه آمریکایی و صهیونی به کشور، گفت: در این مدت ۱۰ خوابگاه آسیب دید که ۲ خوابگاه به‌طور کامل از چرخه خدمات خارج شده و نیازمند بازسازی اساسی است.